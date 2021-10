Stand: 26.10.2021 05:48 Uhr Corona-News-Ticker: 252 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 26. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie in unserem Blog vom Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Erste Sitzung des neuen Landtags in MV mit 3G-Empfehlung

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 252 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Schleswig-Holstein: 252 neue Fälle - Hospitalisierungsinzidenz bei 1,75

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein 252 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 74; Vorwoche: 228). Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen steigt damit auf 58 (Vortag: 57,6; Vorwoche: 32,6), die der Hospitalisierung auf 1,75. 18 Covid-19-Patientinnen oder -Patienten werden auf Intensivstationen des Bundeslandes behandelt, davon werden elf beatmet. Es wurden drei weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 Gestorbenen stieg damit auf 1.715. Am höchsten war die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Pinneberg mit 81,4, am niedrigsten im Kreis Schleswig-Flensburg mit 32,6.

Erste Sitzung des neuen Landtags in MV mit 3G-Empfehlung

Gut vier Wochen nach der Wahl nimmt der neue Landtag von Mecklenburg-Vorpommern heute seine Arbeit auf. Bei der konstituierenden Sitzung im Plenarsaal im Schweriner Schloss rücken die Abgeordneten enger zusammen als vor der parlamentarischen Sommerpause. Denn Parlament gehören erstmals 79 statt bisher 71 Abgeordnete an. Grund dafür sind Überhang- und Ausgleichsmandate, da die SPD bei der Wahl im September mehr Direktmandate gewonnen hat, als ihr nach ihrem Zweitstimmen-Anteil zustehen. Während der Sitzung soll die sogenannte 3G-Regel gelten, so ein Sprecher der Landtagsverwaltung. Alle Anwesenden müssten demnach geimpft, genesen oder getestet sein.

Neue Folge vom Coronavirus-Update-Podcast mit Sandra Ciesek kommt

Heute gibt es eine neue Folge vom NDR Info Podcast Coronavirus-Update. Diesmal wird die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek sich voraussichtlich dazu äußern, wie sie den Infektionsverlauf im Herbst und Winter einschätzt. Außerdem soll es um die 2G- und 3G-Regeln gehen.

Coronavirus-Update: Der Podcast mit Drosten & Ciesek Hier finden Sie alle bisher gesendeten Folgen zum Nachlesen und Nachhören sowie ein wissenschaftliches Glossar und vieles mehr.

Corona-Live-Ticker am Dienstag startet

Guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Dienstag, 26. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.