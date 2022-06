Corona: Inzidenz, Impfquote und weitere aktuelle Zahlen Stand: 07.06.2022 08:52 Uhr Vor den feiertäglichen Meldeausfällen zu Pfingsten stieg die Zahl der Neuinfizierten in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen wieder an: Die neue Omikron-Variante BA.5 scheint auf dem Vormarsch zu sein.

Auch wenn sich noch recht viele Menschen mit dem Corona-Virus anstecken, haben diese meistens milde Verläufe und müssen nicht ins Krankenhaus. Das liegt daran, dass mittlerweile große Teile der Bevölkerung geimpft sind und Omikron nicht so krank macht wie einige der Vorgänger-Varianten. Doch Corona ist nicht weg – derzeit weisen die Daten darauf hin, dass die Pandemie wieder an Fahrt aufnehmen könnte. Und Experten sind sich einig: Es wird auch weiterhin saisonale Wellen geben.

Die wichtigsten Pandemie-Kennzahlen für Norddeutschland im Überblick:

Die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen dient weiterhin als Frühwarn-Indikator. Sie vermittelt einen Eindruck über die Verbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung. Schlägt sie über einen Zeitraum von mehreren Tagen nach oben aus, kann das ein Hinweis für den Beginn einer neuen Welle sein. Mit ihr lässt sich sogar abschätzen, wie viele Menschen schwer erkranken und sogar an Covid-19 versterben werden.

Inzidenz der Neuinfizierten in den Landkreisen

Länger anhaltende Trends beobachten

Allerdings weist die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen statistische Schwächen auf. Etwa sorgen - auch über zwei Jahre nach Pandemie-Beginn - Unterschiede im Meldewesen weiterhin dafür, dass gerade die Daten auf Landkreis-Ebene von unterschiedlicher Qualität sind, da sie unterschiedlich schnell ans Robert Koch-Institut gelangen. Da inzwischen die allermeisten Kreise am Wochenende nicht mehr ans RKI melden, flachen zudem die Inizidenzkurven am Wochenende ab und steigen zu Wochenbeginn durch die Nachmeldungen scheinbar an. Die aktuellsten Werte sind daher nicht besonders aussagekräftig. Sinnvoller ist es, zu schauen wie sich der Trend etwa in der vergangenen Woche entwickelt hat. Gab es hier einen Anstieg oder ein Abfallen über mehrere Tage?

Weitere Informationen Epidemiologin zu Corona: "Wir werden nie wieder 2019 haben" Die Forscherin Berit Lange glaubt, dass wir Corona nicht wieder loswerden. Das neue Infektionsschutzgesetz ist für sie eine Notlösung. mehr

Die Auslastung der Intensivstationen durch Covid-Patienten ist weitgehend frei von Meldeverzügen. Dieser Indikator ist sehr wichtig, weil hier deutlich wird, wie stark das Virus die Bevölkerung trifft und ob und wann das Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt. Da schwer an Covid Erkrankte als Zusatzbelastung zum Regelbetrieb einer Intensivstation gewertet werden, weist dieser Indikator aus, wie hoch der Anteil der Covid-Patienten an allen Intensiv-Patienten ist. Er zeigt allerdings nicht, wie viel Krankenhauspersonal überhaupt zur Verfügung steht, um alle Patientinnen und Patienten zu versorgen.

Weniger Intensiv-Patienten trotz Neuinfektionsrekorden

Im Verlauf der Pandemie wurde deutlich, dass unterschiedliche Virusvarianten unterschiedlich stark krank machen. Während der Omikron-Welle stieg die Zahl der Neuinfizierten extrem stark. Dennoch führte dies nicht zu einer übermäßigen Belastung der Intensivstationen. Im Gegenteil: Trotz Rekord-Inzidenz sank die Zahl der Intensiv-Patienten kontinuierlich. Neben dem in der Regel leichteren Verlauf durch Omikron und neuer Behandlungsmethoden lag das auch daran, dass inzwischen große Teile der Bevölkerung geimpft sind.

Impfquote in den Bundesländern

Wie sehr kommende Infektionswellen die Gesellschaft beeinflussen werden, hängt auch maßgeblich davon ab, welcher Anteil der Menschen einen effektiven Immunschutz gegen das Coronavirus SarS-CoV-2 hat. Die Impfquote spielt hier eine entscheidende Rolle, denn nach wie vor gilt, dass Menschen mit zwei oder drei Impfungen sehr viel besser gegen eine Infektion mit schwerem Verlauf geschützt sind als Ungeimpfte. Gerade im Hinblick auf den Herbst 2022 wird sich noch zeigen, wie viele Menschen eine vierte Impfdosis erhalten werden müssen. Zurzeit wird diese nur Personen ab 70 Jahren und bestimmten Risikogruppen empfohlen.

Weitere Informationen Vierte Corona-Impfung: Für wen ist der Doppel-Booster sinnvoll? Eine vierte Impfung ist für Risikogruppen und ältere Menschen zu empfehlen. Aber eine Studie zeigt: Nicht jeder braucht den Doppel-Booster. mehr

Aufgrund der schwächeren Verläufe und dank Fortschritten in der Behandlung erreichte die Zahl der Corona-Toten in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr die Höchstwerte aus der Anfangszeit der Pandemie. Dennoch zeigte sich jüngst auch bei den Toten ein statistisches Phänomen: Während der Omikron-Welle erkrankten große Teile der Gesellschaft. Diese stärkere Durchseuchung ließ auch die Zahl der Toten wieder steigen.

Die Wahrscheinlichkeit für eine neue Pandemiewelle ist besonders hoch, wenn sich eine neue Virusvariante durchsetzt. Denn die neue Version des Erregers hat sich möglicherweise so verändert, dass sie ansteckender ist als die vorherige, oder den Impfschutz besser umgeht.

Momentan ist ein neuer Omikron-Typ mit der Bezeichnung BA.5 auf dem Vormarsch. 5,2 Prozent aller Neuinfektionen gingen in Deutschland zuletzt (Kalenderwoche 20) laut Robert Koch-Institut auf BA.5 zurück. Das erscheint wenig. Doch BA.5 breitet sich rasant aus. Jede Woche verdoppelte sich der Anteil bisher. Da die jüngsten RKI-Angaben immer zwei Wochen alt sind, dürfte der Prozentsatz der neuen Variante inzwischen beim Drei- bis Vierfachen liegen.

In Portugal, wo BA.5 bereits dominant ist, hat der Omikron-Subtyp trotz hoher Impfquote und wärmeren Wetters einen rapiden Anstieg der Neuinfektionen ausgelöst - und eine Debatte über die Wiedereinführung der Maskenpflicht.

So werden die Indikatoren berechnet Unter der 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen versteht man die Zahl der Corona-Fälle, die in den vergangenen sieben Tagen an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet wurde, geteilt durch die Zahl der Einwohner, multipliziert mit 100.000. Um das Fehlen von Nachmeldungen auszugleichen, sortiert der NDR die Fälle nach dem Datum, an dem sie vom RKI berichtet wurden, nicht nach dem Tag, an dem das örtliche Gesundheitsamt von dem Fall erfuhr. Die Werte können daher von jenen des RKI abweichen. Nähere Infos zu diesem Vorgehen finden Sie hier.

der Neuinfektionen versteht man die Zahl der Corona-Fälle, die in den vergangenen sieben Tagen an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet wurde, geteilt durch die Zahl der Einwohner, multipliziert mit 100.000. Um das Fehlen von Nachmeldungen auszugleichen, sortiert der NDR die Fälle nach dem Datum, an dem sie vom RKI berichtet wurden, nicht nach dem Tag, an dem das örtliche Gesundheitsamt von dem Fall erfuhr. Die Werte können daher von jenen des RKI abweichen. Nähere Infos zu diesem Vorgehen finden Sie hier. Für die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-Patienten wird die aktuelle Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen durch die Zahl der verfügbaren Erwachsenen-Intensivbetten geteilt und mit 100 multipliziert. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) empfiehlt für eine möglichst realistische Einschätzung der Lage, nur die Erwachsenenbetten zu berücksichtigen.

wird die aktuelle Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen durch die Zahl der verfügbaren Erwachsenen-Intensivbetten geteilt und mit 100 multipliziert. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) empfiehlt für eine möglichst realistische Einschätzung der Lage, nur die Erwachsenenbetten zu berücksichtigen. Zur Berechnung der Impfquote wird die Zahl der beim RKI registrierten Impfungen durch die Gesamtzahl der Bevölkerung in dem jeweiligen Bundesland geteilt. Nähere Informationen zur Verlässlichkeit der Impfdaten finden sich hier.

wird die Zahl der beim RKI registrierten Impfungen durch die Gesamtzahl der Bevölkerung in dem jeweiligen Bundesland geteilt. Nähere Informationen zur Verlässlichkeit der Impfdaten finden sich hier. Die Todesfälle können zeitlich nicht exakt zugeordnet werden. Da das RKI den Todeszeitpunkt nicht veröffentlicht, wird er anhand des Meldedatums der Coronaerkrankung geschätzt.

können zeitlich nicht exakt zugeordnet werden. Da das RKI den Todeszeitpunkt nicht veröffentlicht, wird er anhand des Meldedatums der Coronaerkrankung geschätzt. Den Anteil der Virusvarianten berechnet das RKI aus einer Stichprobe von SARS-CoV-2-positiven Proben.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Das Coronavirus-Update von NDR Info | 26.04.2022 | 18:42 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus