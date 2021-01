Stand: 29.01.2021 15:37 Uhr Corona-Impfquote: Aktuelle Zahlen zu den Impfungen im Norden

Wie viele Menschen sind in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg bereits gegen Corona geimpft? Wie viele haben bereits die zweite Impfdosis erhalten? Und wie hoch ist die Impfquote in den norddeutschen Ländern im Bundesvergleich? Aktuelle Zahlen und die wichtigsten Informationen im Überblick.

Impfquote: Norddeutsche Bundesländer im Deutschland-Vergleich

Das Robert Koch-Institut (RKI) sammelt die Daten zu allen verabreichten Corona-Impfungen in Deutschland. Es veröffentlicht die Zahlen zu den Impfungen aus allen Bundesländern werktäglich. Wir zeigen hier die aktuelle Entwicklung zu Erst- und Zweitimpfungen und zur Impfquote für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen im Bundesvergleich.

Corona-Impfungen im Zeitverlauf

Am 27. Dezember 2020, genau elf Monate nachdem der erste Covid-19-Fall Deutschlands in Bayern bekannt wurde, haben in Deutschland die Impfungen mit dem Wirkstoff der Unternehmen BioNTech und Pfizer begonnen. Daten des Robert Koch-Instituts zeigen im Zeitverlauf, wie die Zahl der Geimpften seitdem in den Bundesländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen zunimmt.

Herdenimmunität: Höhere Schwelle durch Virus-Mutation

Die Bundesregierung rechnet bislang damit, dass eine sogenannte Herdenimmunität erreicht wird, wenn sich mindestens 60 Prozent der Bevölkerung impfen lassen. Angesichts der sich schnell ausbreitenden neuen Virus-Mutation in Großbritannien, die sehr viel ansteckender sein soll, nehmen Mediziner aber nun an, dass die Schwelle für die Herdenimmunität wohl auf mehr als 80 Prozent steigen müsste.

Impfzentren: Wo im Norden geimpft wird

Die ersten der insgesamt rund 90 Impfzentren in Norddeutschland haben Anfang Januar ihren Betrieb aufgenommen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich alle impfwilligen Menschen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen dort sofort impfen lassen können. Dafür braucht man einen Termin, und den erhalten in der ersten Phase vorrangig Menschen, die laut der entsprechenden Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums "mit höchster Priorität Anspruch" auf eine Schutzimpfung haben.

Höchste Priorität: Alte, Pflegekräfte, medizinisches Personal

Dazu zählen neben Menschen im Alter von über 80 Jahren auch Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Die Gruppe umfasst außerdem Rettungsdienstkräfte, Pflegekräfte im ambulanten und stationären Bereich sowie Beschäftigte in Notaufnahmen, Covid-19-Stationen und in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu vulnerablen Gruppen.

Wie man in den norddeutschen Bundesländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg an Impftermine kommt, erfahren Siehier.