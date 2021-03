Corona-Gipfel von Bund und Ländern: Diese Lockerungen sind im Gespräch Stand: 03.03.2021 15:14 Uhr Seit dem frühen Nachmittag sprechen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten in einer Video-Schalte über die Corona-Maßnahmen in Deutschland. Eine Beschlussvorlage sieht vor, dass der Lockdown grundsätzlich bis zum 28. März verlängert werden soll.

Der Entwurf enthält aber auch Pläne für eine schrittweise Öffnung des öffentlichen Lebens schon ab der kommenden Woche - allerdings in Abhängigkeit von der Infektionsentwicklung. Bund und Länder fassen demnach Lockerungen der strengen Auflagen ins Auge, obwohl die Infektionszahlen nicht wie gewünscht sinken. Bereits von Montag an könnten demnach Kontaktbeschränkungen leicht gelockert werden.

Die neueste Beschlussvorlage sieht offenbar vor, Lockerungen auch für Regionen möglich zu machen, in denen lediglich eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 stabil unterschritten wird. Es könnte dann etwa eingeschränkte Öffnungen insbesondere des Einzelhandels mit festen Einkaufsterminen geben. Das Papier wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Kanzleramt verschickt, ist dem Vernehmen nach aber noch nicht mit allen Ländern vorabgestimmt. Was am Ende beschlossen wird, gilt als offen. Über die Details dürfte es bei den Beratungen noch viele Diskussionen geben.

Merkel spricht sich für behutsame Lockerungen aus

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach sich am Dienstag für vorsichtige Öffnungen aus. In einer Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sagte sie laut Teilnehmern: "Auch ich halte die Öffnungen für notwendig nach dem sehr langen Shutdown." Die Menschen wünschten sich sehnlichst Lockerungen. Die Öffnungsschritte müssten aber durch die massive Anwendung von Corona-Schnelltests im öffentlichen Leben abgesichert werden.

Mehr Impfstoff und bessere Testmöglichkeiten ändern Lage

Der Beschlussvorlage zufolge würden Bund und Länder ihren erst vor drei Wochen gefassten Beschluss ändern, Öffnungen prinzipiell vom Unterschreiten des Inzidenzwerts 35 abhängig zu machen. Darauf drängen vor allem mehrere Landesregierungen. Verwiesen wird zur Begründung auf die zunehmende Verfügbarkeit von Impfstoffen sowie von Schnell- und Selbsttests.

Bald wieder mehr Kontakte erlaubt?

Ab dem 8. März sollen sich bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten wieder treffen können, wie aus dem Entwurf hervorgeht. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Beim Unterschreiten bestimmter Inzidenzwerte sollen dann noch größere private Treffen möglich sein. Hier - wie bei anderen Öffnungschritten auch - soll eine Notbremse eingebaut werden: Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100, treten danach wieder die Regeln in Kraft, die noch bis zum 7. März gültig sind: Erlaubt sind Treffen von einem Haushalt mit einer weiteren Person.

Öffnen Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte bundesweit?

Das gesellschaftliche Leben soll dem Dokument zufolge in vier Stufen wieder langsam zur Normalität zurückkehren können. Nach der bereits umgesetzten ersten Stufe - der Öffnung von Schulen und Kitas sowie der der Friseure - sollten als nächstes bundesweit Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte aufmachen dürfen. Für die Öffnung von körpernahen Dienstleistungsbetriebe sowie Fahr- und Flugschulen sind tagesaktuelle Schnell- oder Selbsttests der Kunden vorgesehen.

Der dritte Öffnungsschritt soll laut den Entwürfen für den Bund-Länder-Gipfel erst greifen, wenn der Inzidenzwert in einem Land oder einer Region stabil unter 35 sinkt. Dann sollen der Einzelhandel, Kultureinrichtungen wie Theater, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos und Sportstätten unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Wenn sich nach diesem Öffnungsschritt die Inzidenz 14 Tage lang nicht verschlechtert, soll die vierte Stufe greifen: die Öffnung der Außengastronomie und der Wegfall mancher Auflagen für den Einzelhandel.

Restaurants oder Hotels müssen warten

Über weitere Öffnungsschritte und die mittelfristige Perspektive für die hier noch nicht genannten Bereiche aus Gastronomie, Kultur, Veranstaltungen, Reisen und Hotels wollen Bund und Länder - soweit es bisher bekannt ist - nicht heute, sondern erst beim nächsten Corona-Gipfel beraten, der voraussichtlich am 22. März stattfindet.

Homeoffice-Pflicht bis Ende April?

Die Homeoffice-Pflicht soll laut Vorlage bis Ende April verlängert werden. Die Verpflichtung der Arbeitgeber, den Beschäftigten Homeoffice zu ermöglichen, sofern keine zwingenden betrieblichen Gründe dagegen sprechen, gilt aktuell bis zum 15. März.

Mehr Schnelltests und Selbsttests

Spätestens ab Anfang April sollen sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Erzieherinnen regelmäßig testen lassen können. Auch Unternehmen müssen den Plänen zufolge ihren Beschäftigten regelmäßige Tests anbieten. Darüber hinaus sollen sich alle Bürgerinnen und Bürger mindestens einmal die Woche kostenlos testen lassen können, etwa in Testzentren der Kommunen. Für die Getesteten sollen all diese Schnelltests kostenlos sein. Seit vergangenem Mittwoch sind auch Corona-Selbsttests für den Hausgebrauch in Deutschland zugelassen.

Impfungen bald auch in Artzpraxen?

Ein weiterer Streitpunkt war zuletzt die Frage, ab wann auch in Arztpraxen geimpft werden soll. In der Beschlussvorlage heißt es, "ausgewählte" Praxen könnten ab kommender Woche mit Impfungen beauftragt werden. Im April sollen dann "die haus- und fachärztlichen Praxen, die in der Regelversorgung routinemäßig Schutzimpfungen anbieten, umfassend in die Impfkampagne eingebunden werden".

Was wird aus dem Osterurlaub?

Bund und Länder appellieren weiter eindringlich an die Bevölkerung, auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten - auch hinsichtlich der bevorstehenden Ostertage. Die geltenden Quarantäne-Regeln sollen bestehen bleiben.

Öffnungsschritte im Sport möglich

Auch der deutsche Sport darf sich Hoffnungen auf mögliche weitere Lockerungen machen. In Regionen, in denen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 stabil unterschritten wird, könnte es beispielsweise "Individualsport alleine oder zu zweit und Sport in Gruppen von bis zu zehn Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich" geben.

Kultusminister für weitere Öffnungen an Schulen

Die Kultusminister der Länder sprachen sich unterdessen für weitere Öffnungen in den Schulen aus. "Sofern es die Infektionslage weiterhin zulässt, soll der in den jüngeren Jahrgängen und den Abschlussklassen begonnene Wechsel- oder Präsenzunterricht im März auf weitere Jahrgänge ausgeweitet und intensiviert werden", heißt es in einem Dienstag veröffentlichten Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK). Die KMK forderte zudem, für weitere Öffnungen flächendeckend Tests an den Schulen vorzunehmen.

SH: Günther hält Öffnungen im Tourismus für möglich

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sprach sich am Tag vor dem Gipfel für klare Öffnungsschritte bereits bei einer landesweiten Inzidenz von unter 50 aus. Er lehne es ab, bereits jetzt den innerdeutschen Osterurlaub abzusagen, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Kiel. Reisen ins Ausland seien ja auch möglich. "Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass wir in Schleswig-Holstein Beherbergungen früher als Ende März erlauben."

Klar ist für Günther, dass erste Lockerungen im Einzelhandel erfolgen sollen. Günther betonte, er halte nichts davon, Öffnungsschritte von einer Inzidenz von 35 Fällen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen abhängig zu machen. Dies würde dazu führen, erst in Monaten Lockerungen zu machen.

Schwesig: "Wir sind noch nicht über den Berg"

Ähnlich äußerte sich auch die Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD). Die Corona-Strategie dürfe nicht mehr allein am Inzidenzwert ausgerichtet werden. Zudem forderte sie den Bund auf, kostenlose Schnelltests für wichtige Bereiche des öffentlichen Lebens bereitzustellen. "Wir sind noch nicht über den Berg", betonte Schwesig. Sie deutete aber an, dass in bestimmten Einzelhandelsgeschäften künftig Einkaufen mit Termin möglich sein könnte.

Hamburger Senat zeigt sich offen für Öffnungsschritte

Obwohl das Infektionsgeschehen nach Einschätzung des Senats kritisch bleibt, sei auch Hamburg an weiteren Öffnungsschritten interessiert. "Eine Strategie für weitere Öffnungen ja, aber eine solche Strategie muss sicher sein", sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag.

