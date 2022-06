Bald kommt das Chancen-Aufenthaltsrecht - auch für Mohammad? Stand: 13.06.2022 11:00 Uhr Zwei Männer, geflohen aus der Heimat. In Deutschland sind sie nur geduldet. Der eine hofft noch auf eine Zukunft in diesem Land. Der andere wurde abgeschoben. Obwohl er möglicherweise von einem geplanten Bundesgesetz profitiert hätte. Denn das Chancen-Aufenthaltsrecht soll gut integrierten, geduldeten Menschen ein Bleiberecht auf Probe ermöglichen. Beitrag anhören 6 Min

von Lea Eichhorn

Mbaye Faye sitzt seit Ende April in Abschiebehaft. Er ist 51 Jahre alt, kommt aus dem Senegal. Am Abend des Telefonats mit NDR Info, weiß Faye noch nicht, wann er genau abgeschoben werden soll. In Greifswald fing Faye 2017 eine Ausbildung zum Koch an. Die Abschlussprüfung bestand er zwar nicht, konnte danach aber noch im Restaurant weiterarbeiten. Nun sitzt er im Abschiebe-Gefängnis. Ein Abschiebe-Versuch ist erst wenige Tage zuvor gescheitert. Die Ausländerbehörde hatte offenbar ein falsches Flugticket gebucht. Die Situation sei sehr belastend, erzählt Faye auf Deutsch. "Ich kann nicht schlafen, ich möchte raus aus diesem Gefängnis. Ich möchte hier leben in Deutschland, in einem normalen Leben."

Chancen-Aufenthaltsrecht für gut integrierte Geduldete

Faye wartet also auf den nächsten Abschiebeversuch. Dabei könnte er möglicherweise zu den Menschen gehören, die nach dem geplanten Chancen-Aufenthaltsrecht bleiben dürften. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat kürzlich einen Entwurf dafür verfasst. Er liegt NDR Info vor. Darin heißt es, Menschen die am 1.1.2022 mehr als fünf Jahre in Deutschland leben, keinen extremistischen Bezug haben und straffrei geblieben sind, haben Aussicht auf ein Chancen-Aufenthaltsrecht. Wie das genau ausgelegt wird, steht allerdings noch nicht fest.

Schwerin will Abschiebungen vorerst aussetzen

Das Land Mecklenburg-Vorpommern will diese Personengruppe bis dahin eigentlich nicht mehr abschieben. In einem Schreiben des Innenministeriums an die Ausländerbehörden der Kommunen heißt es deswegen:

"In Hinblick auf diese Personengruppe möchte ich insofern darauf hinweisen, dass fachaufsichtlich keine Einwände geltend gemacht werden, wenn seitens Ihrer Behörden Bemühungen hinsichtlich der Aufenthaltsbeendigung, zunächst nicht priorisiert werden." Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern

Die Ausländerbehörde kann eine Person, die nach dem künftigen Gesetz wahrscheinlich in Deutschland bleiben dürfte demnach weiter dulden - muss es aber nicht.

Keine Ausnahme für Faye

Für Mbaye Faye ist die Ausländerbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald zuständig. NDR Info hat Fragen zu seinem Fall gestellt. Von einer Sprecherin des Landkreises heißt es, zu Einzelfällen werde man sich aus Datenschutz-Gründen nicht äußern. Auf die Frage, wie die Behörde mit dem Hinweis des Innenministeriums umgeht, antwortet sie, man habe noch keinen Gesetzentwurf vorliegen. "Es ist somit zum aktuellen Zeitpunkt nicht absehbar, welche konkreten Kriterien für ein Chancen-Aufenthaltsrecht erfüllt sein müssen und welche konkreten Einzelfälle ein solches Aufenthaltsrecht beanspruchen können." Der Landkreis geht nach derzeitigem Stand jedoch davon aus, dass Faye die Voraussetzungen nicht vollumfänglich erfüllt. Und nutzt die Möglichkeit nicht, mit der Abschiebung zu warten, bis das neue Gesetz gilt.

Chancen-Aufenthaltsrecht: Wie halten es die Nordländer? Die Innenministerien in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben ihren kommunalen Ausländerbehörden einen Hinweis gegeben. Demnach riskieren die Behörden keine Disziplinarmaßnahmen, wenn sie Personen, die die Kriterien des geplanten Chancen-Aufenthaltsgesetzes voraussichtlich erfüllen, vorerst nicht abschieben. Doch ein solcher Hinweis ist grundsätzlich nicht rechtlich bindend, wie der Fall von Faye aus Mecklenburg-Vorpommern zeigt. Hamburg hat bisher keine vergleichbare Regelung getroffen. Das geplante Gesetz werde allerdings bei der "Priorisierung" von Abschiebungen berücksichtigt, heißt es in einer Senatsantwort auf eine Anfrage der Linken.

Aus Afghanistan geflohen, Asylantrag abgelehnt

In Hamburg gibt es eine solche Übergangsregelung noch nicht. Bei der Beratungsstelle der Diakonie, "fluchtpunkt", ist das geplante Gesetz schon lange Thema, erzählt Heiko Habbe, Anwalt für Asylrecht. Seine Klienten fragten regelmäßig nach dem neuen Gesetz. "Die sind in ihren Hoffnungen und Erwartungen viel schneller als der Gesetzgeber."

Auch Mohammad hat danach gefragt. Er ist 2016 aus Afghanistan geflohen, weil er und seine Familie von den Taliban bedroht worden seien, sagt er. Nach fast fünf Jahren wurde sein Asylantrag abgelehnt. Im Sommer 2021, nur wenige Wochen bevor die Taliban die Macht in Kabul übernahmen. Seitdem ist er geduldet.

Schwierige Jobsuche mit Duldung

Mohammad erzählt, er lebe immer noch in einer Unterkunft für Geflüchtete. Mit einem Mitbewohner teilt er sich ein Zimmer. Reisen, um Familienmitglieder zu besuchen, kann er mit seiner Duldung nicht. Arbeiten darf er nur, wenn die Ausländerbehörde es ihm erlaubt. Das mache es schwer, einen Job zu finden: "Ich muss drei Wochen oder vier Wochen warten, bis ich eine Arbeitserlaubnis bekomme. Bis du die bekommst, finden die jemand anderes. Es gibt Tausende Leute in der Stadt, die Arbeit suchen." Er habe mehrfach die Erfahrung gemacht, dass Arbeitgeber eine Stelle an jemand anderen vergeben haben, weil er seine Arbeitserlaubnis nicht schnell genug bekommen habe.

Asylberater: Chancen-Aufenthaltsrecht als wichtiger Schritt

Der Asylberater Habbe kennt diese Probleme von langjährig, teilweise jahrzehntelang geduldeten Menschen. Da sei es richtig, mit dem geplanten Chancen-Aufenthaltsrecht einen Status zu schaffen und den Menschen zu vermitteln: "Du kannst eine Aufenthaltserlaubnis bekommen." Habbe denkt, dass Mohammad die Voraussetzungen dafür erfüllen könnte. Sicher werden die beiden das erst sagen können, wenn das Gesetz verabschiedet ist.

Gesetz kommt für Faye zu spät

Mbaye Faye konnte nicht mehr prüfen lassen, ob er die Voraussetzungen für das Chancen-Aufenthaltsrecht erfüllt. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat die Möglichkeit, auf das neue Gesetz zu warten, nicht genutzt. Seine Unterstützer berichten: Mbaye Faye wurde am Tag nach seinem Telefon-Interview mit NDR Info abgeschoben.

Was sind eigentliche Asylsuchende? - Begriffe zum Thema Asyl Asylsuchende (Asylbewerber, Schutzsuchende) sind Ausländer, die einen Antrag auf Asyl gestellt haben, der noch in Bearbeitung ist. Sie leben meist in Erstaufnahme-Unterkünften. Flüchtling ist ein juristischer Begriff, der umgangssprachlich oft verallgemeinernd verwendet wird. Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention sind Ausländer, deren Asylantrag positiv beschieden wurde. Sie bekamen Flüchtlingsschutz, weil sie in der Heimat verfolgt werden. Geflüchteter und Flüchtende sind keine juristischen Begriffe. Subsidiärer Schutz ist nicht geringwertiger. Es ist ein Schutzstatus für Menschen, die nicht persönlich verfolgt werden, denen aber in der Heimat trotzdem Gefahr droht - wie beispielsweise im syrischen Bürgerkrieg. Ausreisen muss ein Ausländer, wenn er keinen Aufenthaltstitel/Visum besitzt. Wurde ein Asylantrag abgelehnt und sind auch alle weiteren rechtlichen Schritte gescheitert, ist der Ausländer ausreisepflichtig. Spricht etwas gegen eine Ausreise - Krankheit, Ausbildung, Passprobleme, Strafverfahren - bekommt er eine Duldung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge