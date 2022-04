BASF und seine Abhängigkeit vom Russland-Gas

Sendung: Wirtschaft | 27.04.2022 | 08:36 Uhr | von Susanne Tappe

Wie kann der Westen Druck auf Moskau ausüben? Einer der größten Hebel wäre ein deutsches Gasembargo gegen Russland. Doch dagegen laufen die Energiewirtschaft und die Industrie hierzulande Sturm - die Folgen für die deutsche Wirtschaft wären verheerend heißt es. Aus diesem Grund lehnt auch die Bundesregierung ein Embargo ab.



Unerwähnt bleibt dabei meist, wie sich Politik und Konzerne in Deutschland selbst in diese Abhängigkeit von Russland hineinmanövriert haben. Ein Beispiel dafür sind der größte Chemiekonzern der Welt BASF und seine Tochter Wintershall DEA mit Sitz in Hamburg. Letztere bekommt gerade die Fehler der Vergangenheit zu spüren.