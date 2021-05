Tschentscher: Öffnung der Außengastronomie in Hamburg ab Pfingsten Stand: 17.05.2021 06:52 Uhr Die Kneipen und Restaurants in Hamburg können wieder ihre Tische nach draußen stellen - ab Pfingsten ist die Außengastronomie auch in der Stadt wieder erlaubt. Und Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) macht Hoffnung, dass schon bald noch mehr möglich ist.

Zwischen Leichtigkeit und Leichtsinn liege nur ein sehr schmaler Grat, sagte der Erste Bürgermeister in der ARD-Sendung Anne Will. Er will zwar nicht sofort alles wieder öffnen - spricht aber von schnellen Schritten hin zu weiteren Lockerungen, wenn sich die Corona-Zahlen weiter wie bisher entwickeln: "Das ist ja jetzt sehr wahrscheinlich, weil die Temperaturen besser werden, weil auch die Impfquoten zunehmen, und was uns wirklich insgesamt in Deutschland geholfen hat, ist diese starke, einheitliche Notbremse."

Öffnungen vorerst nur im Außenbereich

Wann aber die Kneipen und Restaurants nicht nur draußen, sondern auch drinnen wieder öffnen können - das lässt Tschentscher offen. Dann müssten gleichzeitig aus Gründen der Gleichbehandlung auch wieder die Theater und Kinos öffnen dürfen. Offiziell will der Hamburger Senat am Dienstag die Öffnung der Außengastronomie beschließen.

Barkombinat will Planungssicherheit

An welche Regeln sich Gastwirtinnen und -wirte dann genau halten müssen, ist noch unklar - sie drängen auf schnelle Antworten. "Wir sind froh, dass wir endlich wieder Gäste empfangen dürfen - aber so geht es nicht", schreibt das Hamburger Barkombinat in einem Offenen Brief an Tschentscher. Das Gastronomie-Bündnis fordern Planungssicherheit - und will wissen, welche Regeln für die Außengastronomie zukünftigt gelten. Laut Stufenplan des Hamburger Senats war die Öffnung der Außengastronomie für weitaus später geplant.

