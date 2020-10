Sport-Staatsrat zu Coronazahlen: "Ich rechne mit Beschränkungen" Stand: 18.10.2020 16:59 Uhr Wegen steigender Corona-Zahlen in Hamburg sind auch im Sport weitere Einschränkungen zu erwarten. Dies könnte etwa Zuschauerzahlen und Liga-Betrieb betreffen, erklärte Sport-Staatsrat Holstein.

Hamburgs Sport-Staatsrat Christoph Holstein (SPD) rechnet wegen der steigenden Corona-Zahlen mit weiteren Einschränkungen im Bereich des Sports. In den nächsten Tagen werde sich im Senat ausführlicher darüber abgestimmt werden, sagte er im Gespräch mit dem Sportplatz Hamburg auf NDR 90,3.

AUDIO: Sport-Staatsrat: "Probleme eher außerhalb der Spielfelder" (4 Min)

Hamburg nähert sich dem Inzidenz-Grenzwert von 50

Aktuell nähert sich Hamburg dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnende in einer Woche. Bund und Länder hatten sich auf Einschränkungen geeinigt, sofern dieser Wert überschritten wird. Am Sonntag wurden 162 Neuinfektionen in der Hansestadt registriert, der Inzidenzwert stieg auf 49,8. Während der Senat bereits am Freitag mit diversen Regelverschärfungen, etwas in Form einer Sperrstunde, reagierte, sind bei einer Überschreitung des Grenzwertes weitere Einschränkungen zu erwarten.

Diskussionen um freiwillige Einstellung in verschiedenen Ligen

Die würde auch für den Sport gelten, erklärte Holstein: "Ich rechne mit Beschränkungen im Bereich des Sports und alles andere wäre unlogisch." Dies betreffe etwa die Zuschauerzahl, bei der man abwägen müsse, was möglich ist. "Ich gehe davon aus, dass man sich angucken muss, inwieweit der Liga-Betrieb weitergeht." Hier geben es im Sport Diskussionen, ob man in den verschiedenen Liga-Betrieben vor dem Hintergrund einer sich zuspitzenden Diskussion nicht freiwillig reagiere.

Drohen wieder leere Stadien?

Der FC St. Pauli spielt am Montagabend am Millerntor vor 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Dazu, ob es in diesem Umfang der vorerst letzte Mal sein könnte, erklärte Holstein: "Es ist am Ende von uns allen abhängig: Wenn wir alle diszipliniert sind, dann haben wir die Chance vor einer Art Lockdown herum zu kommen - dass wir eben nicht den Spielbetrieb einstellen müssen".

Womöglich Einschränkung der Zuschauerzahl beim Hallensport

Auch beim Hallensport sei die Anzahl der Zuschauer ein Thema. "Ich kann mir vorstellen, dass man sich auch hier Gedanken machen muss, ob man die bisher geltenden Grenzen möglicherweise noch mal verschärfen muss." Das müsse aber auch mit den Experten diskutiert werden, auch im Hinblick darauf, "welche positiven Wirkungen auf das Infektionsgeschehen solche Maßnahmen hätten".

"Probleme eher außerhalb der Spielfelder"

Sollte der Inzidenzwert von 50 Überschritten werden, könnten weiter Kontaktbeschränkungen bei der Ausübung von Mannschaftssportarten womöglich vorerst vermieden werden. "Wir haben bisher nicht den Eindruck, dass im Sport selbst, das heißt im Sporttreiben der beiden Mannschaften gegeneinander, dass wir da Infektionsprobleme haben, sondern wir haben die Probleme eher außerhalb der Spielfelder", sagte Holstein. Möglicherweise wäre eine Bremsung des Infektionsgeschehens eher im Bereich der Zuschauer zu erreichen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Sportplatz | 18.10.2020 | 18:00 Uhr