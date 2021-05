Shoppen ohne Corona-Test in Hamburg: Einzelhandel erleichtert Stand: 18.05.2021 19:36 Uhr Neue Schuhe kaufen oder einen neuen Pullover - nicht im Internet, sondern direkt im Laden: Ab Sonnabend geht das wieder in Hamburg. Man braucht zwar eine Maske, aber keinen Corona-Test.

Der Einzelhandel ist erleichtert darüber, dass Kundinnen und Kunden keinen Test-Nachweis vorlegen müssen, um in die Läden zu gelangen. Brigitte Nolte vom Handelsverband Nord sagte dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen: "Kein Kunde stellt sich erst beim Testzentrum in die Reihe, um sich da eine Bescheinigung geben zu lassen, die Hürden sind einfach viel zu groß, dass es für den Einzelhandel wirtschaftlich wäre."

Kontaktdaten: Tschentscher setzt auf Luca-App

Möglich ist das, weil in Hamburg die Inzidenz inzwischen unter der 50er-Marke liegt. Allerdings muss man für den Fall der Fälle seine Kontaktdaten angeben, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher am Mittwoch bei der Landespressekonferenz. "Das kann man auf dem Zettel machen, aber das ist nicht das, was wir uns wünschen." Hamburg setze stattdessen auf die Luca-App fürs Smartphone, mit der man beim Einkaufen oder im Biergarten einchecken kann.

CDU fordert schnell weitere Öffnungsschritte

Pfingst-Sonnabend ist es so weit. Hamburgs CDU-Fraktionschef Dennis Thering meint dazu: "Ich glaube, das ist das, was die Hamburgerinnen und Hamburger jetzt auch verdient haben." Jetzt müssten bald die nächsten Öffnungsschritte folgen, forderte Thering. Ein Schritt steht jetzt schon fest: Nächste Woche Freitag gibt es wieder die ersten Theater-Premieren in der Stadt.

Dehoga Hamburg von Öffnungsschritten enttäuscht

Weniger zufrieden mit den am Dienstag vorgestellten Öffnungsschritten ist der Hamburger Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Ab Sonnabend dürfen die Außenbereiche der Restaurants zwar unter Auflagen wieder öffnen, "es bleibt aber dabei, dass wir auch für die Innengastronomie eine klare und zeitnahe Öffnungsperspektive brauchen", sagte Dehoga-Vizepräsident Niklaus Kaiser von Rosenburg. Bürgermeister Tschentscher habe dafür die zweite Juni-Hälfte in Aussicht gestellt, angesichts der Lockerungen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein sei dies für die Hamburger Branche dennoch "katastrophal".

