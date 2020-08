Stand: 05.08.2020 19:10 Uhr - NDR 90,3

Schulstart in Hamburg - mit Kritik

Hamburgs Schülerinnen und Schüler starten am Donnerstag ins neue Schuljahr. Anders als zu Beginn der Corona-Pandemie soll der Unterricht jetzt wieder weitgehend vor Ort, in den Schulen, stattfinden. Allerdings gilt bei Betreten des Schulgeländes eine Maskenpflicht - für Schüler, Lehrer und Besucher. Ausgenommen sind Grundschüler bis zehn Jahre. Im Unterricht dürfen die Masken abgenommen werden. Außerdem gilt das Kohorten-Prinzip. Es sollen also nur Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs miteinander Kontakt haben. Die Corona-Abstandsgebote gelten, werden allerdings für Mädchen und Jungen derselben Klassenstufe weitgehend aufgehoben.

Bildungsungerechtigkeit gegen Infektionsschutz?

Elternverbände und die politische Opposition der rot-grünen Regierung kritisieren, dass der Unterricht jetzt wieder weitgehend vor Ort stattfinden soll. In Hamburg werde Bildungsungerechtigkeit gegen den Infektionsschutz ausgespielt, sagte Sabine Boeddinghaus von den Linken. Schulsenator Ties Rabe (SPD) hatte zuvor betont, wie wichtig der Präsenzuntericht sei, eben auch um Familien zu entlasten und ungleiche Lernbedingungen auszugleichen. Die CDU moniert, dass die Behörde bisher keine fertigen Konzepte für Fernunterricht vorweisen könne. Die AfD kritisiert, sie habe die letzten Wochen nicht genutzt, um die Digitale Lernplattform zu verbessern und zu erweitern.

Offener Brief mit 800 Unterschriften

Den offenen Brief der Elterninitiative "Sichere Bildung für Hamburg" haben rund 800 Menschen unterzeichnet. Sie wünschen sich mehr Infektionsschutz an den Schulen, kleinere Lerngruppen und eine Mischung aus Präsenz und Fernunterricht. Laut Schulbehörde ist das aber weder räumlich noch personell möglich. Tatsächlich lernen in diesem Jahr rund 5.400 Kinder mehr an Hamburgs Schulen als im letzten Jahr. Für den Ausbau- und Neubau von Schulen sind deshalb rund 850 Millionen Euro vorgesehen.

