Schulstart in Hamburg mit Corona-Selbsttests geplant Stand: 09.03.2021 16:48 Uhr Vor dem Wiederhochfahren des Präsenzunterrichts in Hamburg in der kommenden Woche sieht Schulsenator Ties Rabe (SPD) die Schulen in Sachen Corona-Tests gut gerüstet.

Er gehe davon aus, "dass wir ab der ersten Woche sicherstellen können, dass alle Schulbeschäftigten zwei Mal pro Woche einen Selbst-Schnelltest an sich durchführen können", sagte Rabe bei der Landespressekonferenz am Dienstag.

Impftermine für Beschäftigte in Grundschulen

Obwohl nun auch über 80-Jährige mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden können, rechne er nicht damit, dass es bei der geplanten Impfung der rund 18.000 Beschäftigten in den Grundschulen zu nennenswerten Verzögerungen komme, sagte Rabe. Vielmehr sei davon auszugehen, dass sie noch im Laufe der Woche einen Termin zum Impfen vereinbaren können.

Anders als etwa die Kita-Beschäftigten in Hamburg sind die Beschäftigten der Grundschulen noch nicht zum Impfen aufgerufen worden, obwohl auch sie in der Priorisierung hochgestuft worden waren.

AUDIO: Schulen: Fortschritte bei Impfterminen und Digitalisierung (2 Min)

"Lüften ist das Gebot der Stunde"

Erneut sprach sich Rabe gegen die generelle Anschaffung von Luftfilteranlagen für die Klassenräume aus. "Das Lüften ist das Gebot der Stunde" und werde von Expertinnen und Experten empfohlen. Allerdings könnten Schulen für Räumen, in denen dies nicht möglich sei, aus vorhandenem Budget technische Lösungen anschaffen.

Medizinische Masken sind Pflicht

Rabe verwies erneut auf die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken in den Klassenräumen. Während den Lehrkräften FFP-2-Masken zu Verfügung gestellt würden, sei dies bei den Schülerinnen und Schülern auch weiterhin nicht geplant.

In Hamburg sollen nach den Frühjahrsferien am kommenden Montag zunächst die Grundschul- und die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen im Wechselunterricht in ihre Klassenräume zurückkehren.

VIDEO: Die Landespressekonferenz in Hamburg in voller Länge (84 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.03.2021 | 17:00 Uhr