Quarantäne-Regeln in Hamburg: Wer sich isolieren muss Stand: 11.01.2022 06:12 Uhr Fast jede Corona-Infektion in Hamburg geht inzwischen auf die Omikron-Mutation zurück, davon ist die Sozialbehörde überzeugt. Kontaktpersonen von Infizierten müssten dann nach aktuellen Regeln eigentlich immer in Quarantäne.

Doch die beschlossenen neuen Regeln müssen erst von Bundestag und Bundesrat abgesegnet und auch noch in der Hamburger Allgemeinverfügung festgehalten werden. Das wird wohl frühestens am Wochenende der Fall sein. Solange gelten die alten Regeln. Denen zufolge müssen Kontaktpersonen von Omikron-Infizierten ohne Ausnahme in Quarantäne - das wird vom Gesundheitsamt angeordnet.

AUDIO: Quarantäne in Hamburg: Was gilt gerade? (1 Min) Quarantäne in Hamburg: Was gilt gerade? (1 Min)

Delta: Doppelt Geimpfte von Quarantäne befreit

Bei Delta-Infektionen sind doppelt geimpfte Menschen aber von der Quarantäne befreit. Es weiß aber kaum ein Infizierter, mit welcher Variante er sich angesteckt hat. Die überlasteten Labore prüfen längst nicht jeden Fall und die Gesundheitsämter kommen derzeit sowieso nicht hinterher. Und: Welche Kontaktperson geht schon freiwillig für zwei Wochen in Quarantäne, wenn das nicht explizit angeordnet wird? Besserung ist erst mit den neuen Regeln in Sicht. Die sollen dann nämlich für alle Infizierten und Kontaktpersonen gelten - unabhängig von der Virus-Variante.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.01.2022 | 06:00 Uhr