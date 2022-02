Impfen in Apotheken: In Hamburg machen nur wenige mit Stand: 08.02.2022 06:20 Uhr Eigentlich können ab heute auch Apothekerinnen und Apotheker gegen das Coronavirus impfen. In Hamburg läuft der Start allerdings sehr schleppend.

Gerade mal neun von rund 380 Hamburger Apotheken haben bisher die Erlaubnis zu Impfen. Auf Nachfrage von NDR 90,3 stellt sich aber heraus: Nicht einmal in diesen Filialen gibt es durchgehende Angebote.

Bedarf an Impf-Terminen nicht mehr groß

AUDIO: Schleppender Impf-Start in Hamburgs Apotheken (1 Min) Schleppender Impf-Start in Hamburgs Apotheken (1 Min)

Damit auch in Apotheken geimpft werden darf, musste das Gesetz geändert werden. Die Umsetzung hat allerdings so lange gedauert, dass jetzt der Bedarf nicht mehr groß sei heißt es aus der Sozialbehörde. Das könne sich aber auch wieder ändern, sollte doch wieder ein größeres Impf-Angebot nötig sein, sagte der Präsident der Apothekerkammer Hamburg, Kai-Peter Siemsen.

200 Apotheker sind bereits geschult

Oder wenn die Nachfrage nach Impfungen doch wieder steige, wenn Ende des Monats der Totimpfstoff Novavax geliefert werde. Immerhin rund 200 Apothekerinnen und Apotheker in Hamburg sind bereits für die Impfungen geschult. Oft fehle derzeit wohl auch Personal oder die Extra-Räume, um regelmäßige Impf-Angebote zu machen, sagte Siemsen.

Sonderaktionen in Apotheken möglich

Und auch wenn nicht viele Filialen ein regelmäßiges Angebot machen, können sie zum Beispiel Sonderaktionen oder spezielle Impf-Tage anbieten, die sich dann gezielt auch an ihre Kundinnen und Kunden richten. Bisher gilt die Impf-Erlaubnis für die Apotheken nur für Corona. In anderen Bundesländern gibt es Modellprojekte, die auch Grippe-Impfungen zulassen - das ist in Hamburg bisher aber nicht geplant.

