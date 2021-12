Hunderte Gottesdienste an Weihnachten in Hamburg Stand: 23.12.2021 06:00 Uhr Die Kirchen in Hamburg bereiten sich auf das zweite Corona-Weihnachten vor. In den kommenden Tagen sind Hunderte Gottesdienste geplant. Jede Kirchengemeinde entscheidet für sich, unter welchen Bedingungen.

Ob 2G, 3G oder ohne Zugangsbeschränkung, ob mit oder ohne Anmeldung - am besten informiert man sich direkt bei der betreffenden Kirchengemeinde. Im Michel sind am Heiligen Abend alle Weihnachtsgottesdienste bereits ausgebucht. Es lohnt sich auch nicht, dann spontan zum Michel zu kommen. In anderen Hauptkirchen ist dagegen noch Platz.

Open Air in Langenhorn

In Langenhorn feiern die evangelischen Kirchen beispielsweise ihre Heiligabend-Gottesdienste unter 2G-Bedingungen Open Air auf dem Langenhorner Marktplatz. Auf dem Dulsberg gibt es ebenfalls um 15, 16 und 17 Uhr Kurzgottesdienste auf dem Kirchvorplatz - mit Anmeldung.

Die katholische Kirche St. Joseph in Wandsbek bietet auch einen Gottesdienst unter 2G-Bedingungen mit Anmeldung an. Außerdem kann man dort von 14 bis 17 Uhr in der Kirche die Krippe besuchen.

NDR Fernsehen überträgt aus Moorfleet

Viele Gemeinden streamen ihre Gottesdienste im Internet. Das NDR Fernsehen überträgt um 13.10 Uhr einen Weihnachtsgottesdienst aus Moorfleet. "Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni liest die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel. Annette Behnken und Wolfgang Beck vom "Wort zum Sonntag" gestalten den Gottesdienst.

