Hamburgs Schulleiter fordern einen Bildungskongress Stand: 18.03.2021 06:32 Uhr Wie geht es an den Schulen weiter? Wie sollen Lernrückstände aufgeholt werden? Fragen wie diese bewegen Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte derzeit. Die Vereinigung der Gymnasial-Schulleiter fordert einen Hamburger Bildungskongress.

"Wir fordern einen Dialog mit allen Beteiligten in dieser Stadt", sagte Christian Gefert zu NDR 90,3. Er ist Direktor des Marion Dönhoff Gymnasiums in Hamburg-Blankenese. Und er spricht für die Vereinigung der Leitungen Hamburger Gymnasien. Seine Kollegen und er machen sich insbesondere Sorgen um die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Wie versäumter Lernstoff nachgeholt werden kann, dürfe deshalb nicht die Hauptfrage sein. Wichtiger sei, was Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Stadtteilen jetzt am meisten brauchen.

Forderung nach pädagogischen Perspektiven

Deshalb fordern die Schulleiter, dass an einem solchen Kongress auch Psychologen teilnehmen. Aber natürlich auch Vertreter der Behörde, aller Schulen, der Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte. "Wir müssen das Fahren auf Sicht beenden. Wir brauchen in dieser Pandemie klare pädagogische Perspektiven", fordern die Schulleiter.

Rückkehr in die Schulen

Am Montag erst sind in Hamburg viele Kinder und Jugendliche - nach wochenlanger Pause - in die Schulen zurückgekehrt. Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 lernen in halbierten Klassen im Wechselmodell tageweise vor Ort. Die jeweils andere Hälfte der Schülerinnen und Schüler lernt dann von zu Hause. Die jeweiligen Schulen entscheiden, ob der Wechsel der Gruppen tage- oder wochenweise stattfindet. Das gilt auch für Schüler und Schülerinnen der Stufen 9, 10 und 13 der Stadtteilschulen sowie der Klassenstufen 6, 10 und 12 der Gymnasien und die Abschlussklassen der beruflichen Bildungsgänge.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.03.2021 | 06:00 Uhr