Hamburger Hafengeburtstag: Jetzt Schlepperballett live Stand: 10.05.2025 15:36 Uhr Am zweiten Tag des Hamburger Hafengeburtstags gehören heute eine Rettungsaktion, das Schlepperballett, das große Feuerwerk und eine Live-Show mit Johannes Oerding zu den Höhepunkten.

Die SOS Joint Rescue Operation, eine Rettungsübung auf der Elbe, ist erfolgreich geendet. Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und Bundeswehr probten einen Rettungseinsatz mit Hubschrauber auf der Elbe. Dafür wurde ein Unfall einer Schute im Hamburger Hafen simuliert, bei dem Menschen über Bord gegangen sind.

Schlepperballett im Livestream

Sie haben bis zu 3.000 PS und sind besonders wendig: Um 15.45 Uhr drehen die Schlepper im Hafen unter anderem zu Walzer und Filmmusik ihre Pirouetten. Das Schlepperballett gehört traditionell zu den Publikumsmagneten das Hamburger Hafengeburtstags. NDR.de überträgt die Veranstaltung an den Landungsbrücken auch im Livestream.

Live-Show mit Johannes Oerding und Wincent Weiss

Wie schon am Freitag gibt es darüber hinaus heute Abend mit "Elbe in Concert" wieder eine Live-Show auf der Elbe. Auf der schwimmenden Bühne gibt es Auftritte von Johannes Oerding, Wincent Weiss, Fünf Sterne deluxe, David Puentez und Orange Blue. Auch das Hamburg Ballett tritt auf. Die Show startet um 21 Uhr. Der vom Hafengeburtstag zur Verfügung gestellte Livestream ist auch bei NDR.de zu sehen.

Großes Feuerwerk an den Landungsbrücken

Das Finale des Abends ist das große Feuerwerk, das ab 22.45 Uhr über der Elbe zu sehen sein wird. Zudem gibt es auf der gesamten Hafenmeile verschiedene Bühnen mit Livemusik. Dazu zählt auch die Bühne von "Landungsbrücken Open Air". Die Show Acts werden präsentiert von NDR 90,3 Moderator Philipp von Kageneck.

Einlaufparade: Feierliche Eröffnung am Freitag

Am Freitag wurde der Hamburger Hafengeburtstag feierlich mit der Einlaufparade eröffnet. Am Abend gab es bei "Elbe in Concert" Auftritte der Sängerin Nina Chuba, Pohlmann, Lotto King Karl und den Hamburger Goldkehlchen auf der schwimmenden Bühne. Insgesamt erwartet die Stadt bis Sonntag rund eine Million Gäste am Wochenende.

Hafengeburtstag bei NDR.de und im NDR Fernsehen am Sonnabend 14.30 bis 15.15 Uhr: SOS Joint Rescue Operation : Rettungsshow im Livestream bei NDR.de/Hamburg

Rettungsshow im Livestream bei NDR.de/Hamburg 15.45 Uhr bis 16.30 Uhr: Schlepperballett live aus dem Hafen: Live-Stream auf NDR.de/Hamburg

live aus dem Hafen: Live-Stream auf NDR.de/Hamburg 19.30 Uhr: Das Hamburg Journal berichtet ausführlich vom Hafengeburtstag mit Beiträgen, Schalten und Interviews

Straßensperrungen: Weichen Sie auf öffentliche Verkehrsmittel aus

Auch am Sonnabend sind wegen des Hafengeburtstags in den Stadtteilen Altona, St. Pauli, Neustadt und Hafencity einige Straßen gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrern wird generell empfohlen, auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen und den Veranstaltungsraum weiträumig zu umfahren.

Live: Wo sind welche Schiffe beim Hafengeburtstag unterwegs?

