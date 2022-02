Hamburgs Schulbehörde schnürt Förderpaket gegen Corona-Folgen Stand: 01.02.2022 18:14 Uhr Lernrückstände und psychische Probleme - bei Hamburgs Schülerinnen und Schülern sind die Folgen der Pandemie und der Schulschließungen vielfältig. Mit einem Maßnahmenbündel will die Schulbehörde dagegen vorgehen.

Mit einem Förderpaket im Umfang von 34 Millionen Euro will Hamburg gegen die Folgen durch die Corona-bedingten Schulschließungen vorgehen. Ein Großteil des Geldes soll eingesetzt werden, um Lernrückstande zu überwinden. Mit rund 26 Millionen Euro würden zusätzliche Förderkurse am Nachmittag und Lernangebote in den Ferien finanziert, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Dienstag.

Rabe: "Schulen müssen jetzt offen bleiben"

Weitere acht Millionen Euro sollen für zusätzliche Beratungs- und Unterstützungsangebote für Schülerinnen und Schüler mit sozialen und psychischen Problemen bereitgestellt werden. "Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass die Schulschließungen deutliche Spuren in der Bildung sowie der seelischen und sozialen Entwicklung vieler Schülerinnen und Schüler hinterlassen haben", so Rabe. Entscheidend für den Erfolg der Maßnahmen sei daher, dass Schulen jetzt offen blieben.

Förderprogramme werden ausgebaut

Für alle Schülerinnen und Schüler sollen in den Ferien kostenlose Lernkurse in kleinen Lerngruppen von etwa acht Schülern angeboten werden. Auch die Förderkurse für Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse, in der über den Besuch der weiterführenden Schule entschieden wird, sollen ausgebaut werden. Die allgemeine Nachmittags-Lernförderung - verpflichtend für Schülerinnen und Schüler mit ungenügenden Leistungen in Fächern wie Deutsch oder Mathe - soll künftig allen offenstehen. Auch würden Lernfördermaßnahmen für berufsbildende Schulen gebündelt.

Befristete Stellen für Psychologen

Um psychosoziale Probleme bei Kindern und Jugendlichen aufzufangen, will die Schulbehörde 20 zusätzliche Psychologinnen und Psychologen befristet einstellen. An Gymnasien sollen Beratungslehrerinnen und -lehrer entlastet werden, um sich verstärkt psychisch belasteten Schülerinnen und Schülern widmen können. Auch soll es mehr Schulbegleitungen und zwei zusätzliche temporäre Lerngruppen für besonders belastete Kinder und Jugendliche geben. Alle Angebote seien freiwillig und kostenlos, so Rabe.

Der Opposition reichen die Maßnahmen nicht

Der Opposition in der Bürgerschaft reicht das nicht. Die spezielle Förderung in der vierten Klasse komme zu spät, so die Bildungsexpertin der CDU, Birgit Stöver. Häufig sei es nicht mehr möglich, Lernrückstände aufzuholen. Für Sabine Boeddinghaus, bildungspolitische Sprecherin der Linken, greift das Programm zeitlich und inhaltlich zu kurz. Rabe müsse dafür sorgen, dass die Förderung auch im Anschluss an die Finanzierung des Bundes sichergestellt sei. Für den schulpolitischen Sprecher der AfD, Alexander Wolf, zeigt sich durch die Probleme der Schüler nun "das ganze Dilemma der Corona-Einschränkungen an den Schulen". Seine Partei habe von Anfang an davor gewarnt. Viele Probleme seien durch nachhaltige Einschränkungen entstanden und damit hausgemacht, so Wolf.

