Hamburger Senat zieht die Corona-Notbremse Stand: 19.03.2021 11:34 Uhr Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hamburg steigt. Seit Mittwoch liegt der Inzidenzwert bei über 100. Darum zieht der Senat die Notbremse. Darüber haben Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Sozialsenatorin Melanie Leonhard (beide SPD) in einer Pressekonferenz informiert.

Schon im Vorwege hatte der Senat angekündigt, dass er die jüngsten Corona-Lockerungen zurücknimmt, sollte die Inzidenz drei Tage in Folge die 100 überschreiten. Diese Maßnahme tritt nun bereits ab Sonnabend in Kraft. Schon dann ist nur noch "Click and Collect" statt "Click and Meet" im Einzelhandel möglich. Auch private Kontakte müssen wieder eingeschränkt werden. Sie beschränken sich wieder auf eine Person außerhalb des eigenen Hausstands, allerdings sollen Kinder bis 14 Jahre dieses Mal nicht mitgezählt werden. Auch Sport im Freien ist für Erwachsene nur noch unter diesen Kontaktbeschränkungen möglich.

Tschentscher für bundesweite Regeln

"Wir wissen aus den Analysen der letzten Monate, dass Mobilität ein Pandemie-Treiber ist", begründete Tschentscher diese Entscheidung. "Wir sind mit sehr steigenden Infektionszahlen deutschlandweit konfrontiert, wir sind in einer sehr starken Dritten Welle." Noch einmal sprach Tschentscher sich dafür aus, deutschlandweit die Mobilität wieder einzuschränken. Viren würden keine Landesgrenzen kennen und dort nicht Halt machen. Gerade auch im Hinblick auf die Oster-Feiertage wären Einschränkungen wichtig, so Hamburgs Bürgermeister.

Die erst Anfang der Woche nach Ende der Frühjahrsferien teils wieder geöffneten Schulen und Kindertagesstätten sind vorerst nicht von der Notbremse betroffen. Tschentscher sagte aber, dass das Thema Schule bei der kommenden Bund-Länder-Konferenz am Montag sicher wieder diskutiert werde.

