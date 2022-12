Hamburger Impfzentren schließen zum Jahreswechsel Stand: 30.12.2022 09:25 Uhr In Hamburg schließen jetzt zum Jahresende die letzten beiden Impfzentren. In Arztpraxen oder bei Betriebsärzten und -ärztinnen kann man sich aber weiterhin gegen das Coronavirus impfen lassen.

Bisher kann man sich den Impfstoff gegen das Virus noch am Hamburger Flughafen und in den Harburg Arcaden verabreichen lassen. Am 31. Dezember machen diese beiden Impfzentren dann aber dicht, teilte die Sozialbehörde jetzt mit. Die Gründe dafür seien das hohe Schutzniveau, die gute Impfquote und die weiter steigende Zahl der Genesenen. Demnach liegt Hamburg im Ländervergleich nur knapp hinter Bremen, dem Bundesland mit der höchsten Impfquote.

Finanzierung der Impfzentren durch den Bund endet

Außerdem laufe zum Ende des Jahres die Finanzierung der Impfzentren seitens der Bundesregierung aus, teilte die Behörde weiter mit. Ab dem neuen Jahr sollen alle Impfungen von Arztpraxen und betriebsärztlichen Einrichtungen bedient werden. In Schleswig-Holstein schließen die meisten Impfzentren auch, nur einige wenige bleiben geöffnet.

