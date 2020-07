Stand: 28.07.2020 13:43 Uhr - NDR 90,3

Hamburger Bezirke dürfen Alkoholverkauf verbieten

Der Hamburger Senat hat am Dienstag die rechtlichen Voraussetzungen zur Einschränkung des Alkoholverkaufs in den Ausgehvierteln der Hansestadt beschlossen. Damit können die Bezirksämter schon am kommenden Wochenende per Allgemeinverfügung quartiersweite Alkohol-Verkaufsverbote auf St. Pauli, im Schanzenviertel und in Ottensen aussprechen, wie Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) und die für die Bezirke zuständige Wissenschaftssenatorin und Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) sagten. Die Regelung soll zunächst am kommenden Wochenende gelten - und zwar Freitag, Sonnabend und Sonntag jeweils zwischen 20 und 6 Uhr. Hintergrund ist der massenhafte Andrang von Feierlustigen an den vergangenen Wochenenden, bei denen immer wieder gegen die Corona-Abstandsregeln verstoßen wurde.

Kioske, Supermärkte und Tankstellen betroffen

Betroffen sind Kioske, Supermärkte, Tankstellen und der sogenannte Gassenverkauf von Alkohol durch Bars oder Lokale. Im Bereich St. Pauli seien allein 75 Betriebe des Einzelhandels betroffen, sagte der Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte, Falko Droßmann (SPD). Eigentlich widerstrebten ihm solche Maßnahmen gerade auf St. Pauli. Das auch in Corona-Zeiten rücksichts- und abstandslos feiernde und trinkende Partyvolk zwinge Ämter und Behörden jedoch zu der Maßnahme.

Einschränkungen nicht nur auf St. Pauli und in der Schanze

Die Verkaufsverbote würden möglichst weit gefasst, "sodass die Menschen wirklich weit gehen oder reisen müssen, um an die Orte des Trinkens zu gelangen", sagte Altonas Bezirksamtschefin Stefanie von Berg (Grüne). Die Einschränkungen sollen am kommenden Wochenende nicht nur im Schanzenviertel und auf St. Pauli, sondern auch in Ottensen im Bereich Alma-Wartenberg- und Spritzenplatz gelten. Bislang konnten solche Verbote nur für den jeweiligen Einzelfall und auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes ausgesprochen werden.

Trotz Corona: Menschen stehen dicht gedrängt

Bezirksamtsleiterin von Berg hatte bereits zuvor im Gespräch mit NDR 90,3 gesagt, die Feiernden hätten am vergangenen Wochenende ihre letzte Chance verspielt: "Die Schanze hat sich schlimmer als am Wochenende zuvor präsentiert. Die Menschen standen dicht an dicht bis in die Nacht. Autos wurden sogar als mobile Bars genutzt." Dort wurden also die Fenster runtergefahren und Schnaps verkauft.

Droßmann: "Wir werden jetzt die Schrauben anziehen"

Beziksamtsleiter Droßmann sagte im Hamburg Journal des NDR Fernsehens: "Die Menschen müssen verstehen, dass sie einzeln Verantwortung tragen." Vor allem am vergangenen Wochenende habe die Behörde aber festgestellt, dass es zu viele gebe, die das nicht könnten. "Wir werden jetzt die Schrauben anziehen und versuchen zu verhindern, dass wir wieder in eine Situation kommen, wie wir sie vor einigen Wochen hatten", sagte Droßmann. Wenn auch das nicht reiche, würde man die Maßnahmen noch mal strenger gestalten müssen.

Die Bezirke können nun autonom entscheiden, wo sie ein Alkohol-Verkaufsverbot aussprechen. "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir ganz bestimmte Ort haben, an denen sich Menschen anders verhalten, als wir es uns wünschen und als wir es dulden können", sagte Droßmann. "Das wissen die Bezirke am besten. Ich weiß am besten, dass es in der Hafencity ganz andere Situationen gibt, als es auf St. Pauli der Fall ist."

