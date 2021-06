Hamburg öffnet Innengastronomie - Strengere Regeln für Ausgehviertel Stand: 01.06.2021 12:55 Uhr Ab dem kommenden Wochenende kann die Innengastronomie in Hamburg unter Auflagen öffnen. In den Ausgehvierteln soll es ein Alkoholverkaufsverbot an Wochenenden geben.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Innensenator Andy Grote (beide SPD) haben am Dienstag im Rahmen der Landespressekonferenz über die Corona-Lage in der Hansestadt informiert. Tschentscher kündigte an, dass die Innengastronomie zum Wochenende geöffnet werden könne. Das sei aufgrund der Corona-Zahlen möglich, seit einer Woche liege der Inzidenzwert in Hamburg unter 35.

In Restaurants ist um 23 Uhr Schluss

Allerdings gebe es drinnen strengere Vorgaben als bei der Außengastronomie. Es gebe eine Corona-Testpflicht für Gäste sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gastronomie-Betriebe. Für die Gäste müsse es feste Plätze geben. Der Restaurantbesuch im Innebereich sei bis 23 Uhr möglich, danach gelte eine Sperrstunde.

Tschentscher betonte, dass man angesichts der günstigen Entwicklung bei den Corona-Zahlen nicht sämtliche Vorsichtsmaßnahmen lassen dürfe. Mit Blick auf die Massenpartys am Wochenende in Hamburgs Ausgehvierteln warnte er, dass man die Fortschritte nicht aufs Spiel setzen dürfe. Deshalb müssten in den "Hotspots" nun an den Wochenenden strengere Regeln zur Anwendung kommen.

Alkoholverkaufsverbot in der Schanze und auf dem Kiez

Innensenator Grote erläuterte, dass es ein Alkoholverkaufsverbot an Wochenenden im Kernbereich des Schanzenviertels und in Teilen St. Paulis geben werde. Außerdem dürfe dort auch kein Alkohol mitgeführt werden. Mit diesen Maßnahmen wolle man Szenen wie am Wochenende möglichst verhindern.

Weitere Öffnungschritte ab 10. Juni

Tschentscher kündigte weitere Öffnungsschritte für den 10. Juni an. Um welche Maßnahmen es konkret geht, wolle der Senat in dieser Woche besprechen und vermutlich Ende dieser Woche bekannt geben.

