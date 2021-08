Hamburg bietet Sonder-Impfaktionen an - auch im Stadion Stand: 12.08.2021 06:01 Uhr Hamburg will es Impfwilligen und Unentschlossenen so einfach wie möglich machen: Eine Woche nach der Corona-Impfaktion in den Einkaufszentren gibt es am Sonntag schon das nächste Event - und zwar im Millerntor-Stadion.

Zwei Tage nach dem Stadtderby des FC St. Pauli mit dem Hamburger SV kann man sich am Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr im Stadion impfen lassen. Impfwillige gelangen dort über den Business-Zugang der Haupttribüne zum Logenbereich, können hinterher auf den Rasen schauen und erhalten einen Rabatt-Gutschein für den Fanshop. Das Angebot richtet sich an Menschen ab 16 Jahren, einen Termin braucht man nicht. Die Zweitimpfung folgt dann drei Wochen später.

Johnson & Johnson-Impfung in den Messehallen

Und auch in den Messehallen soll ein neues Angebot für mehr Tempo beim Impfen sorgen. Dort sollte es ja eigentlich nur noch Zweitimpfungen geben, weil es Ende des Monats schließt. Ab heute wird dort aber der Impfstoff von Johnson & Johnson eingesetzt - bei ihm reicht eine einzige Spritze.

Ärzte klären vorher auf

Die Ständige Impfkommission empfiehlt ihn nur für über 60-Jährige - nach einer gründlichen Aufklärung durch die Ärztinnen und Ärzte kann er aber auch bei jüngeren Menschen verwendet werden. Nach Angaben der Sozialbehörde ist die Nachfrage nach Johnson & Johnson vor allem bei Vor-Ort-Terminen in den Stadtteilen groß. Die Stadt hat nach eigenen Angaben noch mehrere Tausend Dosen auf Lager.

Erstimpfungen auch mit anderen Impfstoffen sind weiterhin auch in diversen Krankenhäusern, bei Impfaktionen durch mobile Teams in den Bezirken sowie bei Haus- und Betriebsärzten möglich. Eine aktuelle Übersicht über Impfstellen in Hamburg gibt es unter www.hamburg.de/corona-impfstationen.

