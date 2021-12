Hamburg: Impfungen auch an Feiertagen und zwischen den Jahren Stand: 22.12.2021 15:34 Uhr In Hamburg sind auch über die Weihnachtsfeiertage und in der Zeit zwischen den Jahren Corona-Schutzimpfungen in städtischen Impfzentren möglich.

An Heiligabend und am 2. Weihnachtsfeiertag werden Erst- und Auffrischungsimpfungen mit Terminvereinbarung unter anderem am Impfzentrum des Instituts für Hygiene und Umwelt in Rothenburgsort verabreicht, wie die Sozialbehörde am Mittwoch mitteilte. Am 26. Dezember seien dort auch Kinder-Impfungen eingeplant.

Corona-Impfung auch ohne Termin möglich

Zudem werden den Informationen zufolge viele Impfzentren, die Impfwillige auch ohne Termin versorgen, ihre Öffnungszeiten am Donnerstag ausweiten, um kurzfristige Impfungen noch vor Weihnachten anzubieten. Zum Beispiel in der Hamburger Meile, im Phoenixcenter oder den Kühnehöfen in Altona. Auch für den Januar will die Stadt mehr Termine anbieten. Allerdings kann man dort erst konkreter werden, wenn man weiß, wann wieviel Impfstoff nach Hamburg geliefert wird.

Nach der neuen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) werden Auffrischungsimpfungen den Angaben zufolge nun auch in Hamburg an Personen verabreicht, deren letzte Impfung mindestens drei Monate zurückliegt. Für Menschen ab 60 würden aber wegen des altersbedingt höheren Risikos Terminkontingente zum Boostern frei gehalten.

