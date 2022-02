Fast jedem sechsten Hamburger Lokal droht Insolvenz Stand: 11.02.2022 06:28 Uhr In der Diskussion um Corona-Lockerungen für die Restaurants gibt es neue Zahlen zum Pleite-Risiko von Hamburgs Lokalen. Nach Angaben der Wirtschaftsauskunftei CRIF ist fast jeder sechste Gastronomiebetrieb von Insolvenz bedroht.

Der Italiener an der Ecke, das schicke Steak-Lokal oder der beliebte Vietnamese für den Mittagstisch: Seit rund zwei Jahren gehören sie alle zu der Branche, die stets als erste den Betrieb einschränken und als letzte wieder normal arbeiten durfte.

Insolvenzgefahr in Hamburg liegt bei 16 Prozent

Vor zwei Jahren lag das Pleite-Risiko in Hamburgs Gastronomie nach Angaben der Wirtschaftsexperten bei 11 Prozent - jetzt seien es fast 16 Prozent. Damit liegt die Insolvenzgefahr in der Hamburger Gastronomie jedoch noch knapp unter dem Bundesdurchschnitt. Berlin und Sachsen-Anhalt führen das Negativ-Ranking mit mehr als 20 Prozent an.

97 Betriebe mussten im vergangenen Jahr schließen

Seit dem ersten Lockdown warnt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband vor einer massiven Pleitewelle. Tatsächlich ist die Zahl der Geschäftsaufgaben in der Corona-Zeit laut CRIF aber sogar leicht zurückgegangen. 2021 waren es 97 Hamburger Gastronomiebetriebe. Viele Restaurants würden sich mit den Corona-Hilfen am Leben halten.

Dehoga-Vizepräsident: Die Branche "blutet aus"

Hamburgs Dehoga-Vizepräsident Jens Stacklies sagte NDR 90,3, dass die Branche "ausblutet". Restaurantketten werden seiner Ansicht nach überleben, kleine inhabergeführte Lokale dagegen "leise sterben" und verschwinden.

