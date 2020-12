Erster Corona-Impfstoff ist in Hamburg angekommen Stand: 26.12.2020 11:31 Uhr In Hamburg sind am Morgen die ersten Dosen des Corona-Impfstoffes eingetroffen. Das bestätigte ein Sprecher der Hamburger Polizei.

Das Mainzer Unternehmen Biontech lieferte die erste Tranche - sie enthält demnach 9.750 Einheiten. Am Montag soll eine weitere Tranche mit 4.875 Impfdosen eintreffen, heißt es im Lieferplan der Unternehmens. Der Impfstoff wurde in Belgien produziert und wird per Kühllaster - begleitet von der Polizei - geliefert. Wo genau die Impfstoffe gelagert werden, ist geheim. Bis Ende des Jahres soll Hamburg über 29.500 Impfdosen verfügen. Danach werden laut Plan wöchentlich 14.625 Impfdosen geliefert. In Hamburgs Senioren- und Pflegeheimen leben rund 16.000 Menschen - das medizinische Personal noch nicht mitgerechnet.

Die erste Impfung findet Sonntag statt

Die offiziell erste Corona-Schutzimpfung in Hamburg soll morgen im Hospital zum Heiligen Geist in Poppenbüttel stattfinden. Bürgermeister Peter Tschentscher und Sozialsenatorin Melanie Leonhard (beide SPD) werden die Impfungen mit angemessenem Abstand begleiten, kündigte die Senatspressestelle am Mittwoch an. Auch in weiteren Seniorenheimen soll ab Sonntag geimpft werden, zum Beispiel im Alsterdomizil in Wellingsbüttel. Ende Januar könnten Hamburgs Heime schon durchgeimpft sein.

Probelauf am Dienstag im Impfzentrum

Das Impfzentrum in den Messehallen nimmt den Betrieb erst im neuen Jahr auf. Ab kommendem Dienstag soll es dort schon mal einen Probelauf geben.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte am Montagmittag die Zulassung des Impfstoffes empfohlen, die EU-Kommission folgte dem und erteilte ihm die Marktzulassung in der EU. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist optimistisch, bis zum Sommer allen Menschen eine Impfung anbieten zu können, wenn bis dahin noch weitere Präparate zugelassen werden. Die Impfung bleibe aber ein Angebot - kostenlos und freiwillig, betonte Spahn.

