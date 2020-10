Corona-Zahlen: Virologe sieht Sperrstunde kritisch Stand: 09.10.2020 12:37 Uhr Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hält wenig davon, für die Bars und Restaurants in Hamburg eine Sperrstunde einzuführen.

Die bestehenden Corona-Regeln reichten absolut aus und hätten funktioniert, sagte der Professor vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Aus seiner Sicht sollte die Stadt stärker dort einschreiten, wo es wirklich Probleme gibt - als Beispiel nennt er große Familienfeiern.

8.813 Menschen mit dem Virus infiziert

Die Zahl der registrierten Corona-Fälle in Hamburg stieg am Freitag innerhalb eines Tages um 145 Fälle. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Hamburg insgesamt 8.813 Menschen mit dem Virus infiziert. Hamburg will schärfere Corona-Maßnahmen ergreifen, wenn der sogenannte Inzidenzwert drei Tage in Folge über 35 liegt. Seit Donnerstag liegt der Wert über der 35-er-Marke. Aktuell liegt dieser Wert in Hamburg bei 39,1 - und steigt weiter an. Bleibt der Wert bei über 35, soll ab kommenden Montag für alle Personen eine Maskenpflicht in gastronomischen Einrichtungen und im Einzelhandel gelten. "Darüber hinaus werden wir die Einhaltung der Regeln, insbesondere in der Gastronomie, noch stärker kontrollieren", so Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte diese Woche betont, der Kampf gegen die Corona-Pandemie werde in den Großstädten entschieden. Heute Mittag spricht er mit Kanzlerin Angela Merkel und zehn anderen Bürgermeistern über die weiteren Schritte.

