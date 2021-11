Corona: Weniger Kontaktnachverfolgung an Hamburgs Schulen Stand: 24.11.2021 16:52 Uhr Hamburgs Schulen ächzen unter Corona und den vielen damit verbundenen Aufgaben. Doch jetzt sollen ein paar neue Regeln für Entlastung sorgen.

Die Gesundheitsämter wollen sich jetzt auf Bereiche konzentrieren, wo es zu mehr Infektionen komme als an den Schulen, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Mittwoch. Deswegen unterbleibe an den Schulen künftig die Kontaktnachverfolgung - zumindest dann, wenn nur ein Kind infiziert ist. Wenn dagegen mehrere Kinder einer Klasse infiziert sind, sollen dort auch weiterhin die Kontakte verfolgt werden.

Lockerungen bei der Quarantäne

Lockerungen gibt es auch bei den Quarantäne-Regeln: Sitznachbarn und -nachbarinnen infizierter Kinder müssen nicht mehr zu Hause bleiben. Auch hier beruft sich der Schulsenator auf die Einschätzung der Gesundheitsämter: Die Hauptinfektionsquellen scheinen in den Familien und in der Freizeit zu liegen, und dort werde es selbstverständlich auch Kontaktnachverfolgung geben. Dort gibt es dann auch weiterhin Quarantäne - in den Schulen aber eher im Ausnahmefall.

Die Entlastung sei nötig, sagte Rabe. Die Schulen hätten genug damit zu tun, gegen die Lernrückstände durch Corona anzukämpfen.

