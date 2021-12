Corona: Booster-Impfungen an Neujahr im Hamburger Rathaus Stand: 30.12.2021 16:21 Uhr Neujahr öffnet das Hamburger Rathaus für eine Impfaktion. Auffrischungimpfungen sind dann möglich. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist als Impfarzt mit dabei.

Eigentlich gibt es am 1. Januar immer den traditionellen Neujahrs-Empfang des Ersten Bürgermeisters. In einer langen Schlange stehen dann Hamburgerinnen und Hamburger vor dem Rathaus, um ein paar Worte mit ihm zu reden. Dieser Empfang fällt wegen Corona wieder aus - lange Schlangen dürfte es trotzdem geben: Denn von 11 bis 17 Uhr wird im Rathaus geimpft - und zwar im Kaisersaal.

Tschentscher gehört zum Impfteam

Weil Bürgermeister Peter Tschentscher Arzt ist, gehört er an diesem Tag mit zum Impfteam. Termine kann man vorab nicht reservieren - mit Wartezeiten ist also zu rechnen. Und, ganz wichtig: Beim Neujahrs-Impfen im Rathaus gibt es laut Sozialbehörde nur den Booster, keine Erst- und Zweitimpfungen. Sechs Asklepios Kliniken in Hamburg starten an Silvester eine Sonder-Impfaktion: Von 9 Uhr bis 13 Uhr kann man sich dort mit Termin impfen lassen.

