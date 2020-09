Stand: 06.09.2020 20:01 Uhr - Hamburg Journal

Corona: Schulklassen in Winterhude in Quarantäne

Wegen eines Corona-Falles an der Hamburger Heinrich-Hertz-Schule im Stadtteil Winterhude müssen mindestens fünf Klassen vorsorglich in Quarantäne. Der Sprecher der Schulbehörde, Peter Albrecht, bestätigte NDR 90,3 einen entsprechenden Bericht des "Hamburger Abendblattes". Demnach sei das Coronavirus in der vergangenen Woche bei einer Person nachgewiesen worden.

"Die zuständigen Gesundheitsämter haben in einer der betroffenen Schulen vorsorglich acht Klassen in Quarantäne gesetzt, nämlich in der Heinrich-Hertz-Schule", erklärte Albrecht dem "Abendblatt". Für die restlichen Schülerinnen und Schüler läuft der Unterricht am Montag ganz normal. Weitere Schritte stimme das Gesundheitsamt Hamburg-Nord mit der Schule ab.

Corona: Quarantäne in Winterhuder Schule angeordnet Hamburg Journal - 06.09.2020 19:30 Uhr







Elternbrief soll über Maßnahmen informieren

Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtete, informierte die Schulleiterin der Heinrich-Hertz-Schule in einem Elternbrief über jeweils einen bestätigten Fall einer Corona-Infektion bei einem Lehrer sowie bei einem Schüler. Das Gesundheitsamt verfolge alle möglichen Infektionswege nach und schätze das Risiko ein. Laut "Morgenpost" mussten am Freitag acht Klassen in Quarantäne, ab Montag sollen fünf Klassen und ein Wahlpflichtkurs vorsichtshalber zu Hause bleiben.

Massentest an der Heinrich-Hertz-Schule

Wie es in dem Bericht weiter heißt, soll es in der kommenden Woche an der Heinrich-Hertz-Schule einen Massen-Corona-Test geben. Und zwar in den Jahrgängen sechs und acht sowie für das gesamte Lehrer-Kollegium.

106 Corona-Fälle an Schulen seit Beginn des Schuljahres

Seit Beginn des Schuljahres vor rund einem Monat sind laut Schulbehörde 106 Schüler, Lehrerinnen und Lehrer beziehungsweise Schulpersonal in Hamburg positiv auf das Coronavirus getestet worden.

