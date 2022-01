Corona: Schule in Hamburg startet mit Präsenzunterricht Stand: 02.01.2022 09:20 Uhr Am Mittwoch geht in Hamburg die Schule wieder los. Daran soll sich trotz der Omikron-Variante nichts ändern. Das hat Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) noch einmal bekräftigt.

Es gebe eine gemeinsame Überzeugung in Deutschland, sagte Tschentscher bei der Impfaktion am Neujahrstag im Rathaus. Die Überzeugung, dass der Präsenzunterricht an Schulen einen sehr hohen Stellenwert habe: "Und deswegen gibt es in allen Bundesländern das feste Ziel, die Schulen nicht zu schließen, sondern den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten."

Tschentscher verweist auf Schutzmaßnahmen

Die Maskenpflicht in den Schulen, das Lüften und das regelmäßige Testen - all das trägt laut Tschentscher zum Infektionsschutz bei. Dieser werde noch einmal ergänzt um die Impfung, die auch für die jüngeren Kinder ab fünf Jahren möglich ist, so Tschentscher weiter. Die Termine für das Kinderimpfzentrum in der Hamburger Neustadt und in den Kinderkrankenhäusern sind zurzeit allerdings ausgebucht.

Kultusministerkonferenz berät am Mittwoch

Über die aktuelle Lage in Deutschland wollen die Kultusministerinnen und -minister am Mittwoch beraten. Den Vorsitz hat die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Aus ihrer Sicht wird es noch Jahre dauern, bis die Kinder und Jugendlichen die Folgen der Pandemie bewältigt haben.

AUDIO: Tschentscher betont Stellenwert von Präsenzunterricht (1 Min) Tschentscher betont Stellenwert von Präsenzunterricht (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.01.2022 | 09:00 Uhr