Corona: Mehr als 80 Prozent in Hamburg sind geimpft Stand: 12.01.2022 17:10 Uhr Hamburg meldet mit über 2.500 neuen Corona-Fällen an einem Tag am Mittwoch Rekord-Infektionszahlen. Aber auch bei den Impfquoten werden Rekorde verzeichnet.

Nach aktuellem Stand haben jetzt acht von zehn Hamburgerinnen und Hamburgern mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Vollständig geimpft sind immerhin 78 Prozent. Nur in Bremen und im Saarland ist die Quote noch besser. Schaut man nur auf die erwachsenen Bürgerinnen und Bürger der Stadt, haben sogar schon 90 Prozent eine vollständige Grundimmunisierung. Nach Einschätzung der Sozialbehörde ist damit wahrscheinlich bald das Maximum für freiwillige Impfungen erreicht. In der vergangenen Woche sind noch gut 113.000 Spritzen verabreicht worden.

Fast 50 Prozent bei den Booster-Impfungen

Fast jeder zweite Erwachsene in der Stadt ist inzwischen auch geboostert. Möglicherweise sogar auch schon mehr. Es zeichnet sich ab, dass die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in der Stadt weiterhin nicht alle Impfungen sofort an das Robert Koch-Institut (RKI) melden. Die Kassenärztliche Vereinigung gibt an, dass die Datenlücke im Austausch mit dem RKI jetzt möglichst schnell geschlossen werden soll. Ihren Hochrechnungen zufolge müsste die Impfquote in unserer Stadt dann noch einmal um bis zu drei Prozent steigen.

Höchststand bei den Neuinfektionen

Am Mittwoch wurde aber eben auch ein Rekord bei den Corona-Neuinfektionen gemeldet - mit 2.590 neuen Fällen binnen 24 Stunden. Das sind 625 Neuinfektionen mehr als vor einer Woche. Und die Hamburger Sozialbehörde betont zudem, dass von einer höheren Fallzahl ausgegangen werden müsse. "Der Grund hierfür ist der schnelle Anstieg und das hohe Fallaufkommen, welches zu einer teilweise späteren Meldung von Befunden durch die Labore sowie zu einer teilweise verzögerten Bearbeitung an den übermittelnden Stellen führt."

