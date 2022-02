Corona-Inzidenz bei Hamburgs Schülerinnen und Schülern sinkt Stand: 11.02.2022 06:12 Uhr Die hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen bei Kindern und Jugendlichen hat in den vergangenen Wochen viele beunruhigt - vor allem Eltern. Möglicherweise gibt es jetzt eine Trendwende.

Schulsenator Ties Rabe (SPD) sprach am Donnerstag von einem Hoffnungsschimmer. Nach den jüngsten Zahlen seiner Behörde nehmen die Neuinfektionen ab - zum ersten Mal seit Jahresbeginn. 10.000 infizierte Schülerinnen und Schüler wurden in der vergangenen Woche neu registriert. In der Woche davor waren es noch 12.000.

AUDIO: Weniger Neuinfektionen bei Hamburgs Schülern (1 Min) Weniger Neuinfektionen bei Hamburgs Schülern (1 Min)

Inzidenz bei 10- bis 19-Jährigen geht um 18 Prozent zurück

Das Institut für Hygiene und Umwelt stellte in der fünften Kalenderwoche bei den 5- bis 9-Jährigen 4.092 Neuinfektionen und damit eine Sieben-Tage-Inzidenz von 4.665 fest, wie die Schulbehörde am Donnerstag mitteilte. Bei den 10- bis 19-Jährigen seien 5.928 Fälle und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 3.642 festgestellt worden. Im Vergleich zur vierten Kalenderwoche sei das bei den 5- bis 9-Jährigen ein Inzidenz-Rückgang um 15 Prozent und bei den 10- bis 19-Jährigen um 18 Prozent.

Weniger Schulbeschäftigte von Corona betroffen

Mit knapp 330 sind auch weniger Schulbeschäftigte aktuell von Corona betroffen. Der Anteil sank unter ein Prozent. "Wenn die Inzidenzzahlen weiter zurückgehen, können erste Sicherheitsmaßnahmen an den Schulen auf den Prüfstand", sagte der Senator und fügte an: "Aber so weit ist es zurzeit noch nicht."

Wöchentlich mehr als 700.000 Schnelltests

Die trotzdem mehr als doppelt so hohe Inzidenz bei den Jüngeren erklärte der Schulsenator mit den vielen Tests in den Schulen. Würden andere Altersgruppen ebenfalls so häufig getestet, wäre die Inzidenz auch in der Gesamtbevölkerung viel höher, sagte Rabe. Derzeit müssen in Hamburg alle Schülerinnen und Schüler drei Mal pro Woche unter Aufsicht einen Antigen-Schnelltest als Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzunterricht machen. Zusammen mit den Testungen der Schulbeschäftigten kommen den Angaben zufolge so wöchentlich mehr als 700.000 Schnelltests zusammen.

Rabe: Nur wenige Unterrichtsausfälle

Im Schulausschuss der Bürgerschaft widersprach Rabe dem Eindruck, es gebe derzeit wegen Corona dramatisch viele Unterrichtsausfälle. "Uns hat das so nicht erreicht", sagte der Schulsenator. Einzelfälle kenne aber auch er.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.02.2022 | 06:00 Uhr