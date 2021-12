Corona: In Hamburg drohen strengere Maßnahmen Stand: 20.12.2021 06:35 Uhr Der Corona-Inzidenzwert ist in Hamburg in der vergangenen Woche um mehr als 60 Punkte angestiegen und liegt nun bei 314. Setzt sich diese Entwicklung fort, sind weitere Einschränkungen noch vor Weihnachten wahrscheinlich.

Anfang dieses Monats hatten sich Bund und Länder darauf geeinigt, dass die Regeln ab einer Inzidenz von 350 wieder verschärft werden - auch für Geimpfte und Genesene. Das bedeutet konkret: Clubs und Bars müssten schließen. Private Feiern würden beschränkt auf maximal 50 Menschen drinnen und 200 draußen.

Welche Rolle spielt Omikron bei Anstieg?

Warum die Corona-Zahlen in Hamburg entgegen dem Bundestrend ansteigen, ist unklar. Dass dafür schon die neue Omikron-Variante verantwortlich ist, dafür gibt es bislang keinen Beleg. Bis jetzt sind in Hamburg nur wenige Fälle bestätigt. Und die betreffen vor allem Reise-Rückkehrerinnen und -Rückkehrer.

Neue Corona-Verordnung mit Silvester-Beschränkungen

So oder so wird es in Hamburg in dieser Woche eine neue Corona-Verordnung geben - auch wenn die jüngste erst kürzlich in Kraft getreten ist. Da sollen dann auch die Corona-bedingten Beschränkungen zu Silvester drinstehen.

AUDIO: In Hamburg drohen strengere Corona-Maßnahmen (1 Min) In Hamburg drohen strengere Corona-Maßnahmen (1 Min)

Beratungen von Bund und Ländern am Dienstag

Angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante beraten Bund und Länder am Dienstag über die Corona-Lage und das weitere Vorgehen. Dabei soll es Medienberichten zufolge auch um neue Kontaktbeschränkungen gehen. Offenbar sollen die jedoch erst nach den Weihnachtsfeiertagen kommen. Zuvor hatte sich der Corona-Expertenrat für weitere Kontaktbeschränkungen ausgesprochen.

