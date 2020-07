Stand: 21.07.2020 16:00 Uhr - NDR 90,3

Corona: Hamburger Pflegeheim unter Quarantäne

Ein Wohn- und Pflegeheim im Hamburger Stadtteil Bramfeld steht seit Dienstag unter Quarantäne. Wie die Gesundheitsbehörde NDR 90,3 bestätigte, wurde ein Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet. Alle Bewohnerinnen und Bewohner sind bereits informiert worden. Sie müssten sich jetzt ebenfalls auf das Virus testen lassen, sagte ein Angehöriger, der - wie alle anderen Angehörigen auch - seine Mutter jetzt vorläufig nicht mehr besuchen darf.

Corona-Reihentest im Altenheim steht an

Wo sich der Bewohner angesteckt hat, ist derzeit noch unklar. In Hamburg ist die Zahl der Neu-Infektionen seit Wochen auf einem sehr niedrigen Niveau - zuletzt wurden in der ganzen Stadt nur drei neue Corona-Fälle gemeldet. Aufschluss soll nun der Reihentest geben. Der dürfte Hinweise geben, ob sich der Bewohner in der Einrichtung angesteckt hat oder ob ein Besucher oder eine Besucherin das Virus hatte.

Besuchsverbot nach und nach gelockert

In Hamburg waren zum Höhepunkt der Corona-Krise alle Pflegeheime für Besucher gesperrt worden, erst nach und nach war das Besuchsverbot gelockert worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.07.2020 | 16:00 Uhr