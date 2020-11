Corona-Fälle: Schule und Kundenzentrum betroffen Stand: 02.11.2020 17:48 Uhr Die hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen hat immer häufiger konkrete Folgen in Hamburg. In Eimsbüttel musste eine Grundschule fast alle Schüler vorsorglich nach Hause schicken.

Drei Klassen der Grundschule Tornquiststraße und die dort tätigen Lehrerinnen, Erzieher und Erzieherinnen wurden wegen Corona-Fällen vom Gesundheitsamt für 14 Tage in Quarantäne geschickt. Weil deshalb kein Unterricht nach Plan mehr möglich ist, gibt es nur noch eine Notbetreuung für die Jahrgänge 1 bis 4, wie die Schulleitung den Eltern in einem Schreiben mitteilte. Die Vorschule läuft aber weiterhin normal.

Insgesamt müssen derzeit Schülerinnen und Schüler aus 44 Schulklassen zu Hause bleiben - von 9.500 Klassen, die in Hamburg unterrichtet werden. Ein Problem an den Schulen ist aber vor allem, dass viele Lehrkräfte vorsorglich in Quarantäne sind oder mit Erkältungssymptomen zuhause bleiben. Dadurch fällt aktuell viel Unterricht aus. In höheren Stufen soll das mit digitalem Material kompensiert werden, heißt es aus der Schulbehörde. Viele Schulen können das bisher aber offenbar nicht umsetzen.

Kundenzentrum Süderelbe dicht

Im Bezirk Harburg musste das Kundenzentrum Süderelbe jetzt alle Termine bis kommenden Dienstag streichen. Weil ein Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt ist, bleibt die Filiale vorerst dicht.

Besuchsverbot in Kliniken

Nach den Asklepios-Kliniken hat jetzt auch das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ein generelles Besuchsverbot verhängt. Ausnahmen gibt es zum Beispiel für die Kinderstation und schwerkranke Patientinnen und Patienten, die sich in einem kritischen Zustand befinden.

Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen ausgeweitet

Derweil wurde am Montag die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen in Hamburg erheblich ausgeweitet. Sie gilt nun unter anderem auch rund um den Hauptbahnhof und den Bahnhof Altona. Die Mönckebergstraße, die Spitalerstraße und der Gerhart-Hauptmann-Platz in der Innenstadt sind ebenfalls betroffen.

