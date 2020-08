Stand: 04.08.2020 20:18 Uhr - NDR 90,3

Corona-Daten: Datenschützer will Gesetzesänderung

Corona-Kontaktdaten, die Menschen in Gaststätten und Restaurants angeben, sollen vertraulich behandelt werden. Damit dies gesichert ist, fordert Hamburgs Datenschutzbeauftragter Johannes Caspar die Bundesregierung auf, die Gesetze zu ändern.

Polizei nutzt Daten

"Wer weiß denn was mit meinen Daten passiert?" Das fragen sich viele, wenn sie in Kneipen, Restaurants oder bei anderen Veranstaltungen jetzt Name, Adresse, Telefonnummer und zum Teil auch die E-Mail-Adresse angeben müssen. Immer wieder waren Fälle bekannt geworden, in denen die Polizei Einblick in die Listen nahm. Zum Zwecke der Strafverfolgung, wie es offiziell hieß. Mal wurden mögliche Zeuginnen und Zeugen eines Verkehrsunfalls gesucht, mal die einer Messerstecherei.

Datenschutzbeauftragter will zu Gastro-Datennutzung verhindern NDR 90,3 - 04.08.2020 17:00 Uhr Autor/in: Kessler, Finn Corona-Kontaktdaten aus Gaststätten sollen vertraulich behandelt werden. Um dies zu sichern, fordert Hamburgs Datenschutzbeauftrager Johannes Caspar die Bundesregierung auf, die Gesetze zu ändern. Anja Grigoleit berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Caspar fordert eindeutige Regelungen

Das lässt die Strafprozessordnung und das Bundesdatenschutzgesetz auch grundsätzlich zu, es müsse aber die Verhältnismäßigkeit gewahrt sein. Und das, so Hamburgs Datenschutzbeauftragter, sei nun mal etwas schwammig. Der Rechtsstaat werde keinen Schaden erleiden, wenn nicht bei jedem Bagatelldelikt der Zugriff auf die Daten möglich sei, sagt Johannes Caspar. Und fordert, dass der Bundesgesetzgeber dies eindeutig regeln soll. Ansonsten werde die Akzeptanz der Bürger bei den Corona-Listen und die Ehrlichkeit ihrer Angaben untergraben.

Weitere Informationen Hamburg bekommt Fluggast-Daten von Urlaubern Die Gesundheitsämter wissen ab sofort, wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt. Um neue Corona-Ausbrüche in Hamburg zu verhindern, werden ihnen Namen und Adressen der Fluggäste übermittelt. (21.07.2020) mehr Keine Kontrolle bei Umgang mit Corona-Namenslisten Betriebe aus Gastronomie oder Friseursalons müssen als Corona-Auflage derzeit Daten von Kunden aufnehmen. Ob dabei der Datenschutz eingehalten wird, wird in Hamburg allerdings kaum kontrolliert. (05.06.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.08.2020 | 17:00 Uhr