Boostern: Hamburg bietet weitere Impfzentren an Stand: 24.11.2021 06:23 Uhr Die langen Schlangen könnten bald kürzer werden: Hamburg weitet die Zahl seiner Impfzentren deutlich aus. Mehr als 20 sollen es in den kommenden Wochen werden.

Impfzentren wird es in jedem der sieben Hamburger Bezirke geben - allerdings sollte man sich unbedingt vorher informieren, ob sie schon offen sind. In Hamburg-Mitte und in Eimsbüttel dauert es zum Beispiel noch etwas - Starttermin ist dort voraussichtlich erst Ende kommender Woche, wie die Sozialbehörde am Dienstag mitteilte.

Dort soll Boostern ohne Termin möglich sein

Einen Termin braucht man bei diesen Impfzentren nicht - allerdings muss man mit Wartezeiten rechnen, wenn man die Booster-Impfung will. Wer sich dagegen noch für eine Erst-Impfung entscheidet, wird vorgelassen.

Dies sind die zusätzlichen Impfzentren:

Hamburg-Mitte : Impfzentrum Innenstadt – voraussichtlicher Beginn 5. Dezember mit festen Terminen, ab Inbetriebnahme bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche.

: Impfzentrum Innenstadt – voraussichtlicher Beginn 5. Dezember mit festen Terminen, ab Inbetriebnahme bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche. Hamburg-Nord : Impfzentrum im EKZ Hamburger Meile, neuer/größerer Standort – feststehende Termine (jew. 11.30 bis 18.30): 25. bis 27. November; 29. und 30. November; 1. und 2. Dezember; 4. Dezember, im Folgenden bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche.

: Impfzentrum im EKZ Hamburger Meile, neuer/größerer Standort – feststehende Termine (jew. 11.30 bis 18.30): 25. bis 27. November; 29. und 30. November; 1. und 2. Dezember; 4. Dezember, im Folgenden bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche. Wandsbek : Impfzentrum Friedrich-Ebert-Damm 160 – feststehende Termine (jew. 13 bis 20 Uhr): 24. und 25. November; 28. bis 30. November; 1. und 2. Dezember, im Folgenden bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche.

: Impfzentrum Friedrich-Ebert-Damm 160 – feststehende Termine (jew. 13 bis 20 Uhr): 24. und 25. November; 28. bis 30. November; 1. und 2. Dezember, im Folgenden bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche. Bergedorf : Impfzentrum Bethesda-Krankenhaus, Termine jeweils mittwochs 14 bis 16.30 Uhr. Eine weitere Impfstelle wird voraussichtlich im Dezember in Betrieb genommen, ab Inbetriebnahme bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche.

: Impfzentrum Bethesda-Krankenhaus, Termine jeweils mittwochs 14 bis 16.30 Uhr. Eine weitere Impfstelle wird voraussichtlich im Dezember in Betrieb genommen, ab Inbetriebnahme bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche. Harburg : Impfzentrum im EKZ Phoenix-Center – feststehende Termine (jew. 13.30-19.45): 27. und 30. November; 1. und 2. Dezember, im Folgenden bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche.

: Impfzentrum im EKZ Phoenix-Center – feststehende Termine (jew. 13.30-19.45): 27. und 30. November; 1. und 2. Dezember, im Folgenden bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche. Altona : Impfzentrum Kühnehöfe, Tasköprüstraße 1-3 – feststehende Termine (jew. 13 bis 20 Uhr): 26. und 27. November; 29. und 30. November; 1. und 2. Dezember, im Folgenden bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche.

: Impfzentrum Kühnehöfe, Tasköprüstraße 1-3 – feststehende Termine (jew. 13 bis 20 Uhr): 26. und 27. November; 29. und 30. November; 1. und 2. Dezember, im Folgenden bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche. Eimsbüttel: Impfzentrum Eimsbüttel – voraussichtlicher Beginn 5. Dezember, ab Inbetriebnahme bis auf weiteres mit mehreren festen Terminen pro Woche.

Arztpraxen als erste Anlaufstelle empfohlen

Auch die mobilen Teams sind weiter in den Stadtteilen unterwegs. Dazu kommen mehrere Krankenhäuser, wo man sich mit Termin impfen lassen kann. Erste Anlaufstelle bleiben nach Angaben der Sozialbehörde aber die Arztpraxen. Wer nicht lange rumtelefonieren will, kann ab jetzt auch unter der 116 117 nachfragen, welche Ärztinnen und Ärzte noch Termine in ihren Praxen anbieten. Die Kassenärztlichen Vereinigung bietet auch eine nach Stadtteilen sortierte Liste mit mehr als 100 Praxen, die Booster-Impfungen anbieten. Kurzfristig gibt es weiterhin auch die Angebote der mobilen Teams, die man online finden kann.

