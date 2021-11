Booster-Impfung: Hamburgs Hausärzte wünschen sich klare Linie Stand: 09.11.2021 06:34 Uhr Für die Corona-Auffrischungsimpfungen gibt es derzeit ausreichend Möglichkeiten, heißt es vom Hamburger Hausärzteverband. Allerdings können nicht alle Praxen ihren Patienten sofort Termine anbieten.

Die Situation in den Praxen sei ganz unterschiedlich, sagt Jana Husemann, die Vorsitzende des Hausärzteverbandes Hamburg, im Gespräch mit NDR 90,3. Manche Praxen hätten viele freie Impftermine - andere seien total überlaufen. Patientinnen und Patienten könnten zwar auch die städtischen Impfangebote nutzen, der Beratungsbedarf sei aber wieder deutlich gestiegen, sagte Husemann. Auch weil die Ständige Impfkommission (Stiko) und die Bundespolitik bei den Auffrischungsimpfungen keine klare Linie finden würden.

Hohe Belastung der Arztpraxen

"Die Politik sagt ab 60, die Stiko ab 70. Das hat wieder zu einer höheren Belastung der Hausarztpraxen geführt", sagt Husemann. Helfen würde da ein Anschreiben der Stadt an alle tatsächlich Impfberechtigten, "die sie auffordert, die Auffrischungsimpfung in den Praxen oder den Angeboten der Stadt abzuholen", so Husemann. Das ist laut Hamburger Sozialbehörde derzeit aber nicht geplant.

