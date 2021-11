Booster-Corona-Impfung in Hamburg: Für wen und wo? Stand: 19.11.2021 14:22 Uhr Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt inzwischen grundsätzlich allen Menschen ab 18 Jahren eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus.

Die sogenannte Booster-Impfung soll demnach mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen, also den Vakzinen von Biontech/Pfizer oder Moderna. Im Regelfall soll die Auffrischung sechs Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung durchgeführt werden - das ist in den meisten Fällen zwei Wochen nach der zweiten Impfung, beziehungsweise zwei Wochen nach Erhalt der einen Impfung mit Johnson & Johnson.

Im Einzelfall kann die Auffrischungsimpfung auch schon nach fünf Monaten erfolgen. Und wer der Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten hat, kann die Auffrischung auch schon deutlich früher erhalten - auch schon bereits nach vier Wochen. Ausnahmen oder Abweichungen sind laut Sozialbehörde im ärztlichen Ermessen möglich.

Wo komme ich an die Booster-Impfung?

Die Auffrischungsimpfungen werden beispielsweise in Arztpraxen angeboten. Außerdem gibt es städtische Angebote: Es gibt mobile Angebote im gesamten Stadtgebiet und darüber hinaus sind Impfzentren in allen Bezirken Impfzentren eingerichtet worden (siehe unten). Dieses Angebot wird weiter ausgebaut.

So sollten Sie laut Sozialbehörde vorgehen:

Schritt 1: Vereinbaren Sie wenn möglich einen Impftermin bei Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hausärztin, beziehungsweise einer Facharztpraxis. Dafür melden Sie sich direkt in der Praxis. Möglicherweise steht Ihnen aber auch eine Auffrischungsimpfung durch Ihren betriebsärztlichen Dienst zur Verfügung.

Schritt 2: Sollte Ihre Praxis keine Kapazitäten haben oder keine Impfungen anbieten, prüfen Sie, welche andere Praxis in Ihrem Stadtteil freie Kapazitäten hat. Die Kassenärztliche Vereinigung hat eine Liste mit über 100 Praxen erstellt, die auch Personen eine Impfung anbieten, die ansonsten nicht Patientin oder Patient in ihrer Praxis sind. Die Liste ist nach Stadtteilen sortiert. Melden Sie sich für eine Terminvereinbarung direkt in der in Frage kommenden Praxis. In den Arztpraxen können pro Woche insgesamt etwa 100.000 Impfungen angeboten werden.

Schritt 3: Wenn eine Impfung in einer Arztpraxis nicht möglich ist, können Sie auf die zusätzlichen Angebote der Stadt Hamburg zurückgreifen, zum Beispiel in den Impfzentren in den Bezirken.

Wo befinden sich die Impfzentren in den Bezirken?

Hamburg-Mitte : AK St. Georg (Terminvereinbarung erforderlich), Zentrum für Impfmedizin des Instituts für Hygiene und Umwelt (Terminvereinbarung erforderlich)

: AK St. Georg (Terminvereinbarung erforderlich), Zentrum für Impfmedizin des Instituts für Hygiene und Umwelt (Terminvereinbarung erforderlich) Hamburg-Nord : AK Nord – Heidberg (Terminvereinbarung erforderlich), AK Barmbek (Terminvereinbarung erforderlich), Israelitisches Krankenhaus (Terminvereinbarung erforderlich), Impfzentrum im EKZ Hamburger Meile

: AK Nord – Heidberg (Terminvereinbarung erforderlich), AK Barmbek (Terminvereinbarung erforderlich), Israelitisches Krankenhaus (Terminvereinbarung erforderlich), Impfzentrum im EKZ Hamburger Meile Wandsbek : AK Wandsbek (Terminvereinbarung erforderlich), Bundeswehr-Krankenhaus (Terminvereinbarung erforderlich), Impfzentrum am Friedrich-Ebert-Damm

: AK Wandsbek (Terminvereinbarung erforderlich), Bundeswehr-Krankenhaus (Terminvereinbarung erforderlich), Impfzentrum am Friedrich-Ebert-Damm Bergedorf : Bethesda-Krankenhaus

: Bethesda-Krankenhaus Harburg : AK Harburg (Terminvereinbarung erforderlich), Impfzentrum im EKZ Phoenix-Center

: AK Harburg (Terminvereinbarung erforderlich), Impfzentrum im EKZ Phoenix-Center Altona : AK Altona (Terminvereinbarung erforderlich), Asklepios Westklinikum Rissen (Terminvereinbarung erforderlich), Impfzentrum Kühnehöfe

: AK Altona (Terminvereinbarung erforderlich), Asklepios Westklinikum Rissen (Terminvereinbarung erforderlich), Impfzentrum Kühnehöfe Eimsbüttel: Agaplesion Diakonieklinikum (Terminvereinbarung erforderlich), Albertinen-Krankenhaus (Terminvereinbarung erforderlich)

Wichtig: Die Terminvergabe für eine Corona-Impfung in einem Krankenhaus ist nicht einheitlich geregelt. Einige wenige Kliniken vergeben selbständig Termine, Sie finden Sie auf dieser Internetseite. In den meisten Fällen ist die Buchung online möglich oder telefonisch über die Corona-Hotline der Stadt (040 428 28 4000).

Es sollen kurzfristig weitere Standorte in Hamburg-Mitte, Hamburg-Nord, Bergedorf und Eimsbüttel dazukommen, sodass dann insgesamt 21 dezentrale Impfzentren zur Verfügung stehen werden.

Welche Alternativen gibt es noch?

Alternativ können auch die Angebote der mobilen Teams kurzfristig aufgesucht werden. Hier kann es allerdings bei hoher Nachfrage zu längeren Wartezeiten kommen. Welches Angebot spontan zur Verfügung steht, kann tagesktuell im Internet abgefragt werden.

Bis zu 160.000 Impfungen pro Woche möglich

Insgesamt ergibt sich damit in Hamburg kurzfristig eine Kapazität von bis zu 160.000 Impfungen pro Woche. Wie die Erst- und Zweitimpfungen ist auch die Auffrischungsimpfung kostenlos. Die Bürgerinnen und Bürger im Alter von über 60 Jahren, für die eine Auffrischung zeitlich zuerst in Frage kommt, werden durch die Stadt Hamburg mit einem Anschreiben informiert.

In Pflegeeinrichtungen wird eine Auffrischungsimpfung vor Ort angeboten. Bis zur ersten Dezemberwoche werden alle Einrichtungen ein entsprechendes Angebot erhalten haben.

