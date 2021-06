AstraZeneca-Lieferung: Mittwoch neue Impftermine in Hamburg Stand: 15.06.2021 20:35 Uhr Wochenlang gab es keine neuen Termine fürs Hamburger Impfzentrum - jetzt geht es plötzlich Schlag auf Schlag. Nach einer überraschenden Lieferung Biontech/Pfizer gibt es jetzt unerwarteten Nachschub von AstraZeneca.

Eine ganz große Lieferung ist es nicht - aber immerhin 8.000 zusätzliche Dosen. Sie kommen ursprünglich aus Dänemark und wurden weitergereicht nach Schleswig-Holstein. Dort hätten sie aber nicht schnell genug verimpft werden können, erklärte die Hamburger Sozialbehörde. Denn die Dosen müssen bis Ende des Monats genutzt werden. In Hamburg sei das aber kein Problem.

Ab 12 Uhr freigeschaltet

Die neuen Termine werden am Mittwochmittag um 12 Uhr freigeschaltet. Allerdings nur und ausschließlich für alle über 60 - denn im Impfzentrum werden jüngere nicht mit AstraZeneca geimpft. Impftermine kann man online über www.impfterminservice.de oder telefonisch über die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117 verainbaren.

Erst am Montag hatte es überraschend 14.000 neue Biontech-Termine gegeben, die schnell weg waren. In ein bis zwei Wochen wird eine weitere größere Zusatz-Lieferung Biontech/Pfizer erwartet. Allerdings hinkt Hamburg mit der Impfquote hinterher und ist fast das Schlusslicht, weil die Stadt bisher im Vergleich weniger Impfstoff bekommen hatte, so die Sozialbehörde.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.06.2021 | 06:00 Uhr