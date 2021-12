740 neue Corona-Fälle in Hamburg - Inzidenz steigt Stand: 01.12.2021 12:00 Uhr Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Mittwoch 740 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 102 mehr als am Dienstag und 100 Neuinfektionen mehr als am Mittwoch vor einer Woche.

Seit Beginn der Pandemie wurden laut Sozialbehörde insgesamt 115.251 Menschen in der Hansestadt positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) können inzwischen 100.600 Menschen in Hamburg als genesen angesehen werden.

Inzidenzwert fast bei 250

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen stieg von 243,1 am Dienstag auf 248,3 am Mittwoch. Am Mittwoch vor einer Woche lag der Inzidenzwert bei 218,9.

65 Corona-Patienten auf Hamburgs Intensivstationen

In den Hamburger Krankenhäusern werden nach Angaben der Sozialbehörde 207 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt. Laut DIVI-Intensivregister liegen in der Hansestadt 65 Corona-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen.

RKI: Hospitalisierungsrate bei 1,19

Aus den Krankenhauszahlen ergibt sich für Hamburg laut RKI eine Hospitalisierungsrate von 1,19. Die Rate, die sich aus der Anzahl der an das RKI übermittelten hospitalisierten Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb eines Sieben-Tage-Zeitraums ergibt, ist künftig Grundlage für Corona-Maßnahmen. Bei Überschreiten eines Schwellenwertes von 3 sollen die Länder 2G-Zugangsregeln etwa zu Veranstaltungen und der Gastronomie einführen - sofern nicht schon geschehen. Bei Überschreiten eines Werts von 6 und von 9 sollen weitere Maßnahmen vorgeschrieben werden.

4 weitere Todesfälle

Seit Beginn der Pandemie sind laut RKI in der Hansestadt insgesamt 1.891 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit sind innerhalb eines Tages 4 weitere Todesfälle registriert worden.

