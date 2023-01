Zwei-Euro-Münze mit Elbphilharmonie kommt in die Portemonnaies Stand: 23.01.2023 06:22 Uhr Die Hamburger Elbphilharmonie hat es auf eine Münze geschafft. Von Dienstag an wird sie verfügbar sein - und vermutlich wird sie ähnlich beliebt sein, wie das Konzerthaus selbst.

Die Elbphilharmonie wird zur Währung - und zwar europaweit. Ab Dienstag kommt die Münze in den Umlauf. Die Bundesbank an der Hamburger Willy-Brandt-Straße rechnet mit einem großem Andrang. Von der Münze sollen insgesamt 30 Millionen Stück geprägt werden - davon 6,3 Millionen voraussichtlich bis Ende Februar in der Münz-Prägeanstalt in Rahlstedt.

Erstes Motiv der neuen Bundesländer-Serie

Eingebettet in die Hafencity, umsäumt von Kränen und Booten: So hat der Künstler Michael Otto aus dem hessischen Rodenbach das Konzerthaus auf die knapp 2,6 Zentimeter große Münze gebracht. Sie ist die erste Münze der neuen Bundesländer-Serie - und zwar deshalb, weil Hamburg gerade den Vorsitz im Bundesrat hat.

AUDIO: Elbphilharmonie ziert neue Zwei-Euro-Münze (1 Min) Elbphilharmonie ziert neue Zwei-Euro-Münze (1 Min)

Nicht die erste Hamburger Zwei-Euro-Münze

Die Elbphilharmonie ist übrigens nicht das erste Hamburger Wahrzeichen, das es auf die Zwei-Euro-Münze geschafft hat: 2008 kam der Michel drauf und Helmut Schmidt wurde dort ebenfalls geehrt.

