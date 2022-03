Zuletzt weniger Geflüchtete aus Ukraine in Hamburg angekommen Stand: 21.03.2022 15:54 Uhr Mehr als 15.000 Geflüchtete aus der Ukraine sind inzwischen in Hamburg angekommen. Offiziell registriert worden seien inzwischen etwa 10.500 Menschen, sagte ein Sprecher der Innenbehörde.

In den vergangenen Tagen sind weniger Kriegsflüchtlinge in Hamburg angekommen. Am Sonntag waren es rund 450 Schutzsuchende, wie der Sprecher der Innenbehörde am Montag sagte. Zuvor waren in der der vergangenen Woche täglich im Schnitt fast 1.000 Menschen gekommen. Diejenigen, die nicht privat untergebracht sind, werden nach dem sogenannten Königsberger Schlüssel auf andere Bundesländer verteilt. Auch Sonderzüge und Busse würden Hamburg inzwischen nicht mehr ansteuern, sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD). Gemeinsam mit Bürgermeister Peter Tschentscher (ebenfalls SPD) hatte er am Sonntag das Ankunftsszentrum in Rahlstedt besucht.

AUDIO: Die Situation der Geflüchteten in Hamburg (1 Min) Die Situation der Geflüchteten in Hamburg (1 Min)

Unterbringung in einem ehemaligen Hotel

Ab Dienstag sollen die ersten Flüchtlinge in einem ehemaligen Hotel am Alten Wall unterkommen - dort ist Platz für 800 Menschen. Vor allem Familien sollen dort untergebracht werden, wie der Krisenstab der Innenbehörde am Sonnabend mitgeteilt hatte. Mehr als 200 Zimmer, die mit Doppelstockbetten ausgestattet wurden, stehen zur Verfügung. Außerdem gibt es in dem Gebäude Räume für soziale Projekte, die die Geflüchteten nutzen können.

Mehr als 7.000 neue Unterbringungplätze

Insgesamt hat die Stadt Hamburg seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine mehr als neue 7.000 Unterkunftsplätze geschaffen. Zum Start nach den Frühjahrsferien sind am Montag auch die ersten Kinder aus der Ukraine in Hamburg zur Schule gegangen. Die Schulbehörde geht nach ersten Schätzungen von bis zu 50 Kindern aus, die schon auf einzelne sogenannte Vorbereitungsklassen verteilt werden konnten. Viele privat untergekommene Geflüchtete aus der Ukraine melden ihre Kinder direkt in den Schulen an. Das ist auch problemlos möglich, bestätigt ein Sprecher der Schulbehörde. In den kommenden Wochen werden noch Hunderte ukrainische Kinder und Jugendliche dazukommen.

Weitere 300 Vorbereitungsklassen sollen kommen

Generell will die Schulbehörde so viele Flüchtlingskinder in den Schulen aufnehmen können wie zum Höhepunkt der Flüchtlingswelle in den Jahren 2015/2016. Damals gab es demnach an Hamburgs Schulen 525 internationale Vorbereitungs- und Basisklassen. Derzeit seien es noch 225. Geplant sei, in den kommenden Wochen weitere 300 Vorbereitungsklassen einzurichten. Die Behörde sucht weiter nach Lehrkräften - auch unter den Geflüchteten.

