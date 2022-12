Zu viel Schlick in der Elbe: Erster Austausch im Hamburger Rathaus Stand: 09.12.2022 19:42 Uhr Im Streit um den Schlick in der Elbe haben sich am Freitag Vertreterinnen und Vertreter aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein im Rathaus mit dem Hamburger Senat getroffen. Bei dem sogenannten Schlickgipfel gab es offenbar noch keinen Durchbruch, aber die Gespräche sollen fortgesetzt werden.

Länger als erwartet saßen die Staatssekretäre aus Hannover und Kiel mit den Hamburger Staatsräten zusammen. Nach Angaben des Hamburger Senats waren die Gespräche konstruktiv. Man habe mögliche Lösungen bei der Frage ausgeleuchtet, wo Hamburg und der Bund künftig Schlick verklappen könnten.

Wohin mit dem Schlick?

Bislang hat die Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) ihre Baggerschiffe in der Nähe von Helgoland entladen, auf schleswig-holsteinischem Gebiet. Und in der Nähe der Landesgrenze bei Wedel. Ab Januar will Hamburg seinen Schlick eigentlich nahe der Insel Scharhörn vor Cuxhaven verklappen. Dagegen hat Niedersachsen mit einer Klage gedroht, auch Schleswig-Holstein hat rechtliche Bedenken angemeldet.

Ziel: Lösung die von allen getragen werden kann

Die Gespräche der Vertreterinnen und Vertreter der betroffenen Länder soll zeitnah fortgesetzt werden. Das Ziel sei eine von allen getragene Lösung, hieß es nach dem Schlickgipfel im Rathaus. Außerdem will sich auch das Bundesverkehrsministerium einschalten.

Hamburg sieht Wettbewerbsfähigkeit des Hafens in Gefahr

Seit dem 1. Dezember dürfen Schiffe, die den Hamburger Hafen anfahren, das nur noch mit weniger Tiefgang tun. Das hatte die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt des Bundes im November entschieden, weil sich zu viel Schlick und Sand in der Elbe abgelagert hatte. Die Regelung gilt mindestens bis zum 30. November 2023. Große Containerschiffe haben damit ein Jahr lang weniger Spielraum für den Warentransport und können teilweise nur mit reduzierter Beladung einfahren. Die Hafenwirtschaft und auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sehen deshalb die Wettbewerbsfähigkeit des Hafens in Gefahr.

Debatte über Elbvertiefung in Hamburg

In Hamburg wird derweil über den Sinn der Elbvertiefung gestritten. Die rund 800 Millionen Euro teure Maßnahme hatte ja dafür sorgen sollen, dass Schiffe mit bis zu 14,5 Metern Tiefgang jederzeit Hamburg anlaufen können. Das ist nur wenige Monate nach Abschluss nicht mehr möglich. Hamburgs Grüne hatten die Elbvertiefung deshalb für gescheitert erklärt. Und auch in der Bürgerschaft gab es zuletzt heftige Diskussionen. Umweltverbände wie NABU, BUND und WWF fordern ohnehin ein Umdenken. Sie hatten schon gegen die Elbvertiefung geklagt und halten das ständige Baggern für ökologisch bedenklich. "Es muss Schluss sein mit der sinnlosen Baggerei, bevor die ökologischen Schäden irreparabel sind", hatten sie mitgeteilt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Elbvertiefung Hamburger Hafen