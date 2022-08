Wird die S-Bahnstation Berliner Tor zum Regionalbahnhof? Stand: 09.08.2022 07:01 Uhr Die Hamburger S-Bahnstation Berliner Tor könnte zum Regionalbahnhof werden. Wie NDR 90,3 erfuhr, könnten in Zukunft Regionalzüge nach Lübeck oder Büchen auch außerhalb des Hamburger Hauptbahnhofs anhalten. Das ergab eine SPD-Anfrage.

Bis in die 1950er-Jahre hielten noch Dampfzüge nach Berlin und Lübeck am Bahnhof Berliner Tor. Später wurden die Bahnsteige dann abgerissen. Nun aber bietet sich eine neue Chance, sagt der SPD-Verkehrsexperte Ole Thorben Buschhüter. "Der Bahnhof hat mehr Potenzial: Das Besondere an ihm ist, dass er aufgrund seiner Lage Teilfunktionen des Hamburger Hauptbahnhofs übernehmen könnte", sagt Buschhüter. Der sei mit täglich 500.000 Fahrgästen an der Belastungsgrenze.

Umfangreiche Umbauarbeiten wären aufwendig

Eine erste Untersuchung der Bahn ergab jetzt: Am Berliner Tor sind "Regionalbahnsteige technisch möglich". Es bräuchte allerdings aufwendige Umbauten und bis Rothenburgsort ein zweites Gleis. Und natürlich müssten die Bahnsteige wieder her. Für die ist neuerdings Platz, wegen eines schlanken Brücken-Neubaus.

Hauptbahnhof wird zur großen Baustelle

Sinnvoll wäre ein Halt der Regionalzüge vor allem während des anstehenden mehrjährigen Umbaus des Hauptbahnhofs. Dann könnten die Züge am Berliner Tor beginnen und enden. Und die Fahrgäste würden dort leicht auf U- und S-Bahn umsteigen.

