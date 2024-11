Stand: 19.11.2024 21:16 Uhr Wilstorf: Ladendieb versprüht Reizgas - Aldi-Markt geräumt

Weil ein mutmaßlicher Ladendieb Reizgas versprüht hat, ist am Dienstagabend gegen 18 Uhr ein Aldi-Markt an der Rönneburger Straße im Hamburger Stadtteil Wilstorf vorübergehend geschlossen worden. Acht Kundinnen und Kunden klagten über Atemwegsreizungen, eine Person kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Anschließend belüftete die Feuerwehr den Discounter. Danach wurde er wieder an den Marktleiter übergeben. Der mutmaßliche Ladendieb konnte unerkannt entkommen.

