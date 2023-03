Wie der HVV das Deutschlandticket umsetzen will Stand: 22.03.2023 18:00 Uhr Die Umstellung aufs Deutschlandticket soll im Großraum Hamburg ganz einfach gehen: Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat am Mittwoch bekannt gegeben, wie man das 49-Euro-Ticket erhalten kann.

Am 1. Mai soll man das Deutschlandticket nutzen können, der HVV startet seinen Vorverkauf bereits am 3. April. Wer Neukunde oder Neukundin werden will, soll dann einfach über die "hvv switch"-App das Abo abschließen können, verspricht der HVV, "ohne jedes Formular mit nur einem Klick und einem Wisch". Wer kein Smartphone habe, könne das Ticket als Chipkarte bekommen. Die Details dazu sind noch in der Entwicklung.

Für Bestandskunden vergünstigt sich das Ticket auf 49 Euro

Für Bestandskunden und -kundinnen gelte: Alle, die bereits ein HVV-Abo besitzen, das bisher mehr als 49 Euro kostet, haben zum 1. Mai automatisch ein HVV-Deutschlandticket. Ohne weiteres Zutun soll sich der Preis für das Abo ab dem 1. Mai auf 49 Euro vergünstigen, die Gültigkeit des Abos werde gleichzeitig auf das gesamte Bundesgebiet erweitert.

HVV-Card kann weiter verwendet werden

Die bisherige HVV-Card könne uneingeschränkt weiterverwendet werden. Wer sein bestehendes Abonnement auf das Smartphone bringen möchte, erhalte dazu in den nächsten Monaten die Gelegenheit.

Der HVV rechnet insgesamt mit großem Zulauf. Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbutt verspricht: "Das Deutschlandticket ist eine Tarifrevolution, die vor einem Jahr niemand für möglich gehalten hätte. Wir machen sie für unsere Kundinnen und Kunden so einfach wie möglich."

Abonnenten bekommen bald Post

250.000 Abonnentinnen und Abonnenten sollen in dieser Woche persönlich vom HVV angeschrieben werden, um über das zukünftige HVV-Deutschlandticket und seine Vorteile zu informieren.

