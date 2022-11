Stand: 30.11.2022 15:27 Uhr Weniger Anmeldungen als üblich beim Hamburg Marathon

Der Hamburg Marathon wird 2023 kleiner ausfallen als zuletzt. Marathon-Chef Frank Thaleiser sprach am Mittwoch von etwa zehn Prozent weniger Anmeldungen als sonst zu diesem Zeitpunkt. Bis Jahresende rechnet er mit 9.000 gemeldeten Starterinnen und Startern. Thaleiser führt das auf die steigende Inflation und den Ukraine-Krieg zurück. Fest steht, dass Marathon-Europameister Richard Ringer am 23. April starten wird. Er ist in diesem Jahr überraschend Europameister geworden und will sich in Hamburg für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifizieren.

