Weihnachtsstaus rund um Hamburg? Was der ADAC erwartet Stand: 22.12.2021 15:00 Uhr Der ADAC Hansa erwartet in diesem Jahr weniger Weihnachtsstaus als vor der Corona-Zeit. Dennoch kann es am Mittwoch und Donnerstag eng auf Straßen und Autobahnen in und um Hamburg werden. Für den Rückreiseverkehr sieht der ADAC nur den 2. Weihnachtsfeiertag kritisch.

Trotz der aktuellen Kontaktbeschränkungen: Vor Heiligabend werden wohl Hunderttausende Autos im Großraum Hamburg unterwegs sein - mit Kindern auf dem Weg zu ihren Eltern und mit Weihnachtsurlauberinnen und -urlaubern. Es gebe viel mehr Hotelbuchungen als vor einem Jahr, sagte Christian Hieff vom ADAC im Hamburg Journal.

Stau-Spitzen für den 23. Dezember zu erwarten

"Im letzten Jahr haben wir wirklich bemerkt, dass der Verkehr spürbar weniger war. In diesem Jahr rechnen wir mit mehr Verkehr, obwohl er nicht so hoch sein wird wie in den Jahren ohne Pandemie", sagte Hieff.

Die Stau-Spitzen erwartet er am 23. Dezember. Dagegen soll es Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag ruhig bleiben. "Die gute Nachricht ist: So viele Baustellen haben wir momentan nicht rund um Hamburg. Auch auf der A1 Richtung Bremen haben wir keine Baustellen. Das war im Sommer noch ganz anders", so der ADAC-Sprecher.

2. Weihnachtstag beim Rückreiseverkehr kritisch

Auf der Bundesstraße B5 und der Autobahn A1 bei Neustadt sind Baustellen fertig geworden. Nur auf der Autobahn 7 wird kräftig gebaut. Für den Rückreiseverkehr sieht der ADAC nur einen kritischen Tag: den 2. Weihnachtsfeiertag.

