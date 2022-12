Weihnachtsgeschäft: Einzelhandel ist bisher ganz zufrieden Stand: 12.12.2022 11:38 Uhr Im vorweihnachtlichen Geschäft klingeln in Hamburg gerade die Kassen. Zumindest in der Innenstadt war es am dritten Adventswochende wieder voll.

Die Kauflaune ist ungebrochen. Die Händlerinnen und Händler sind mit den Umsätzen sehr zufrieden, sagte Citymanagerin Brigitte Engler auf Nachfrage von NDR 90,3. Viele Touristen und Touristinnen, aber auch viele Hamburgerinnen und Hamburger nutzten den Sonnabend für einen Einkaufsbummel rund um die Mönckebergstraße und den Jungfernstieg. Es war ähnlich voll, wie zur Adventszeit vor der Corona-Pandemie, so Engler.

Auch die Betreiberinnen und Betreiber der innerstädtischen Weihnachtsmärkte sind demnach zufrieden. Sicherlich sorgt aktuell auch der Kälteeinbruch für winterliche Stimmung.

Rückschläge für den Online-Handel

Schlecht läuft es dagegen im Online-Handel. Das teilte am Montag der Branchenverband E-Commerce mit. Demnach büßt vor allem die Mode-Branche das Plus der ersten Pandemie-Jahre nun vollständig ein. Auch bei der Unterhaltungselektronik wird im Internet deutlich weniger gekauft als in früheren Jahren. Auffällig ist der Absturz der Multichannel-Branche, also der Händlerinnen und Händler, die einen Laden mit Online-Geschäft besitzen. Sie haben nichts von den Zuwächsen aus der Pandemie retten können und verloren sogar gegenüber dem Vor-Corona-Niveau.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.12.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus